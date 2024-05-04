二崙西瓜沙又甜 自強果菜市場萬斤不分品種吃免驚

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二崙鄉西瓜節今（4日）在濁水溪旁的自強果菜市場舉行，二崙鄉公所現場提供1萬斤紅肉、黃肉西瓜吃免驚，從早上10點多開吃後，人龍隊伍從未斷過，周邊的小吃攤相形失色， 預計可不斷供應到下午4點。

西瓜產季從南部屏東、台南、雲林、花蓮一路往北陸續上市，目前盛產的是雲林、花蓮西瓜，俗稱「瓜仔市」的自強果菜市場免費讓瓜農交易，也歡迎西瓜中盤商擺售，僅酌收清潔費，4日現場也有攤商賣花蓮西瓜。

二崙鄉西瓜愈來愈有名，縣府與二崙公所第3年舉辦西瓜評鑑，分成華寶、鳳光組、彥倫、妙蘭4個二崙鄉最常見的西瓜品種，今年共113人報名參賽。

縣議員李明哲表示，近年來二崙西瓜成為濁水溪水西瓜的代表作品，河床沙地白天熱、晚上氣溫低，所以結晶的果肉帶著糖分，今年價格特別好。

二崙鄉西瓜從4月中旬開採迄今，今年梅雨季明顯，瓜農幾乎每天都在採收，已接近收成尾聲，損壞率維持正常2成左右，沒有明顯受損。

二崙鄉長鍾東榮特別感謝天公做美，讓果農今年有好收成，他感謝縣府配合型銷二崙西瓜，如今已頗有名氣，今年開盤價格比去年多3成。

二崙公所比照去年西瓜節提供1萬彥倫（黃肉）、妙蘭（紅肉）讓民眾試吃，數百顆西瓜等著被剖，工作人員豪邁切西瓜，讓愛好者享受大快朵頤的快感。

今天早上10點不到，8條供應線全部滿線而且大排長龍，有人吃完紅色西瓜又排隊吃黃西瓜，美中不足是西瓜皮亂丟，場地滿目瘡痍。 雲林縣府農業處表示，西瓜是雲林重要作物，種植面積約713公頃，占全國的13％，主要種植於濁水溪河床旁，以崙背、二崙、麥寮、西螺為主，因栽培於沙質地，而擁有汁多味美、甜而不膩的特色，吃過的人讚不絕口，二崙鄉自強果菜市場作為西瓜的集散交易場地，每年到西瓜產期人潮絡繹不絕，是全台民眾買瓜吃瓜的重要據點。