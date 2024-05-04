企業家公益精神「戴戴相傳」16年前捐單車 現再捐專車

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台南企業家戴榮吉成立戴竹基金會從2008年開始捐贈單車、文具和獎學金給雲嘉南地區家扶中心，單車傳愛16年，去年退休後，將公益精神傳承給姪子戴華銘，今年得知北台南家扶中心需要扶幼專車，特別捐贈80萬元購車金，讓社工能即時提供弱勢所需要的服務。

康那香企業前董事長戴榮吉是北台南家扶社工口中的「戴爺爺」，經常連結資源如端午節捐粽子、兒童節送文具、疫情期間捐口罩等，有時還會到佳里服務處關心家扶的扶幼工作，得知家扶獎助學金不夠，還會自掏腰包捐款。

高齡90多歲的戴榮吉長期關懷家扶學童，去年將康那香企業及戴竹基金會交棒給姪子戴華銘，也傳承公益助人精神，戴華銘說，有能力幫助別人是一種福氣，他會延續叔叔的精神，繼續傳送愛心給弱勢家庭。

北台南家扶中心4日在佳里服務處舉辦贈車儀式，由北台南家扶中心扶幼委員會主委呂明憲從戴華銘手中接下扶幼專車的鑰匙，多位扶助家庭及扶幼委員黃維明、鄭秀珍也到場見證。

北台南家扶中心主任李桂平表示，佳里服務處現有公務車車齡超過17年，有安全疑慮，曾發生社工外出訪視因車輛出現狀況而無法順利返回，戴爺爺在得知此事後，隨即聯繫戴華銘董事長，馬上就決定捐出80萬元讓家扶中心採購一輛客貨二用的扶幼專車，讓家扶社工能在安全駕駛中提供更多元的服務。