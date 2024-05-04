別爭了！15.8億「救命錢」 鄭文燦：全給花蓮

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0403花蓮大地震帶來嚴重災情，行政院會拍板「0403震災復原重建方案」經費編列285.5億元，其中，觀光振興15.8億元被認為是地方觀光產業「救命錢」，行政院副院長鄭文燦今到花蓮縣政府召開聯席會議，他說此行要與縣府討論重建經費對接窗口，施行細節還可微調，也強調15.8億元包括農遊券、文化幣以及週轉金、信保基金等都是「花蓮專用」，盡快協助花蓮觀光產業復甦。

鄭文燦表示，0403震災復原重建方案聚焦在花蓮，希望挺花蓮，重建方案總經費285.5億元，各部會都有，此行希望跟花蓮縣政府充分對接，有些方案的施行計畫需要進一步確定，也想聽取地方上意見，要用從速從寬從優的方式，完成災後重建，希望中央和地方合作無間。

針對觀光旅遊業者認為，政府補助時間太晚，其他縣市分食，鄭文燦明確表示，旅遊振興的時間，原則上核銷作業和辦法可以很快確定，希望就在6月1日開始上路，不會到7月或8月，會愈短時間內開始。

鄭文燦也提到，重建經費中，針對觀光旅遊業，提列2.1億信保基金，可以融資大概20億，每個旅行社最高3千萬，周轉金1千萬，會充分支持旅行社度過困難，由勞動部針對觀光旅遊業薪資補貼提出方案，比照疫情的薪資補貼方案，為花蓮量身訂做一個方案，讓觀光旅遊業在不裁員的狀況下度過困難。

鄭文燦說，有關觀光業者關心「觀光旅遊振興方案」，總經費15.8億元，其中旅宿業融資保證1.2億，旅遊振興團客1.5億，自由行8.1億，觀光列車保留5千萬，國際觀光客、境外旅客包機保留一部分的錢，觀光巴士、台灣好行要做補貼，讓遊客能來到花蓮。

同時請農業部、文化部、原民會，分別提出文化幣買1送1，有2千萬元補貼，農遊和縣府農業處有1.83億元農遊方案，部落旅遊也要加強，另提3千萬元部落旅遊，相關總經費15.8億，鄭文燦強調：「都用在花蓮，沒有別的縣市」，其他縣市有需求另案討論。

包括國民黨立委傅崐萁、鄭天財、民進黨陳瑩、民眾黨林憶君都到場關心。

花蓮觀光協會理事長陳義豐與多位觀光產業代表到花蓮陳情，他說，統計4月份觀光業損失53億元，4個月將達到212億左右，對花蓮真的很大影響，希望行政院適時提出善意，給花蓮所有觀光產業，因為觀光產業及旅宿業是火車頭，旅客願意進來，不管是東大門夜市、計程車、導遊、伴手禮跟其他店家都能夠受惠

賞鯨業者邱錫棟不滿，「幫助災民災區還需要挑日子嗎」？為何振興案還要到7月呢？業者是不是這2個半月喝西北風，呼籲政府相關方案「越快越好」，也請坐在辦公室的長官能體諒災民、業者之苦。