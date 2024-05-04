新北這所小學好猛 砸10億改建危老校舍

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新北市板橋區中山國小建校66年，今（4）日上午舉行校舍改建啟用典禮及校慶運動會，市長侯友宜到場祝賀，與全校親師生共同見證校舍改建啟用。侯友宜指出，校內4棟舊校舍因有安全疑慮，市府花費近10億改建，讓中山國小煥然一新，提供2千位師生優質的教育環境。

中山國小學校舞蹈隊及舞獅團學生，以精湛動人的表演與活潑生動的技藝，熱鬧地為典禮揭開序幕。典禮上，侯友宜與全校親師生見證校舍改建的啟用，象徵中山國小傳承過去優良傳統與歷史。

侯友宜致詞表示，中山國小校舍整建工程經費約9.8億元，自2013年啟動校園整體規畫迄今，採分期拆除改建方式推動，建構「大觀藝術教育園區」優質教學空間；校園除興建5棟互相連接的教學大樓外，另有寬闊舒適的運動場地。

侯友宜說，擔任市長5年多來，總共花費250億元，在智能、綠能及耐震補強新校舍的改建過程中，每一所學校都有優質的教育友善環境，讓新北市的孩子們能夠在地就學。

中山國小校長陳學添指出，學校原4棟校舍老舊且有安全疑慮，以分期拆除改建方式推動，規畫無障礙學習與活動空間，充分發揮建築物的多功能空間效益，創造安全舒適、兼具科技與人性且高效能的新校園。

工務局表示，本案興建5棟互相連接的教學大樓，最高為地上5層，地下則為2層。建築設計採用大跨距建築及抿石子工法，風格簡約俐落，呈現大方穩重的校園建築美學。學校建築規劃與設計充分與自然環境相互配合，並結合永續建築技術，積極實踐永續校園理念。

教育局說明，校舍改建後，學校規模約可容納2000位以上學生就讀，滿足地區發展後延伸的就學需求。校園規畫寬闊舒適的運動場地，並共構地下停車場，可提供229輛汽車停車位與102個機車停車位，符應親師生及社區的期待，讓中山國小扮演區域共好新核心，使學校與社區共存共榮，創造多方多贏局面。

教育局補充，新北市延續優化教育環境政策，自2009年起配合中央校園耐震補強專案，挹注超過150億元經費，並於2022年完成全市耐震補強作業計1039棟；「2019-2022年美強生計畫」投入逾84億元，從美感、補強、生態永續3面向進行校舍補強279棟、老校更新14校及新設校2校。

2023-2024年持續優化教育環境，以永續為宗旨，從智慧（智慧建築）、綠能（綠建築）及勇固（耐震建築）三方面執行，補助72校優化體育場館約3.3億元及8校進行老舊校舍整建約74.7億元，總計投入教育經費將超過78億元經費，營造智慧管理、淨零排放及堅固耐震的永續校園。