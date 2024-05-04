多元形象母職守護家庭 高市府表揚7種「美力媽媽」

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母親節將至，高雄市政府今天上午舉辦「美力媽媽」頒獎典禮，藉此表揚各領域媽媽們的辛勞付出與貢獻，當選的美力媽媽們盛裝出席，市長陳其邁親自頒贈祝福獎座，感謝美力媽媽們用堅定恆久偉大的愛，溫暖家庭和社會每一角落。

市府社會局今年共收到107件合格推薦案，遴選出40位得獎的美力媽媽，7種美力媽媽們用不同的生命故事闡述著對孩子恆久的愛，戰勝生活的困境，活出自己和與家人共譜美好生活的象徵。

最年長90歲的「毅力媽媽」李楊盡，照顧4名子女長大，積極參與社區關懷活動；努力適應不同文化並協助同為新住民面對生活的「新力媽媽」范玉雲；「自力媽媽」傅華珊以樂觀態度面對困境，深信精彩人生靠自己開創；「給力媽媽」劉玉華用支持、鼓勵的行動讓自閉症兒子自我實踐生活。

74歲的「魔力媽媽」郭玉燦先生，勇代母職並積極協助長子接受療育，視憨兒為生命天使；面對困境始終以積極熱情的態度彩繪人生的「活力媽媽」許彩蕙；最年輕38歲的「多力媽媽」黃湘婷感受到「孩子，是神賜最珍貴的禮物」，用愛養育6個活潑可愛的孩子，還有其他獲獎媽媽，每個媽媽都是家庭的重要支柱及社會和諧的力量。

陳其邁表示，媽媽從出生，到伴隨著我們成長，是給我們最多教育、最多愛的角色。今天藉著母親節的表揚，讓大眾看到多元形象的母職，謝謝所有的媽媽們對於家庭的奉獻。