碳健檢中心挨批「掛羊頭賣狗肉」　新北經發局這樣回應

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歐盟碳邊境調整機制（CBAM）去年10月試行，協助企業制定減碳策略，新北市去年6月成立「碳健檢中心」，但民進黨議員黃淑君發現，經發局訪視的360家「能源大戶」竟包含校園、車站，建議改善方案為「汰換LED燈」，都不是企業，其中只有23家是受歐盟影響的企業，痛批「碳健檢中心」根本是「掛羊頭賣狗肉」的空殼公司。經發局長何怡明回應，碳健檢中心去年協助360家，其中企業占94％，非企業6％，主要服務對象仍以企業為主。

黃淑君3日在議會質詢表示，第一時間收到經發局的報告，指已針對轄內360家能源大戶逐一訪視，她當下很感動，經發局解決了新北業者的「碳焦慮」，但下一秒仔細一看驚為天人，訪視的能源大戶竟包含學校、板橋車站，輔導內容多為「建議照明設備全面汰換LED」，對受到歐盟影響的產業有任何幫助嗎？

她說：「好幾家廠商都在學校，難道是覺得教育局做得不夠好嗎，需要碳健檢中心進場輔導？」經發局的工作是輔導協力廠商做碳健檢，為何去板橋車站、校園、賣場訪視，酸問：「那怎麼不去訪視文化場館、捷運站？」且提出的輔導方案也很扯都不是經發局該做的。

何怡明急忙解釋，「可能中間有些誤解。」並補充說明，新北有714家業者會受歐盟碳邊境調整機制影響，問卷已收回229家，229家企業其中141家為製造業，銷歐盟家數119家；119家出口業者中，42家已做碳盤查，更有19家已投入實質改善，另外23家盤查後因經費尚不足，尚未規畫實際改善

何怡明指出，已進行盤查及實際投入改善的企業多為大型企業，多自行成立節能減碳相關部門或委託專業機構進行碳盤查，因此經發局首要目標以資源相對匱乏的中小型企業為優先輔導對象，首波將優先輔導35家尚未因應急需協助廠商，並持續辦理企業訪談了解實際狀況給予協助。

何怡明強調，不僅限企業，新北碳健檢中心向大眾開放，只要新北轄內有減碳、節能相關困難碳減健檢中心都很願意協助，此外新北碳健檢中心於112年協助360家其中包企業94％，非企業6％，碳健檢中心主要服務對象仍以企業為主。