陳揆：盼SEWF明年在台舉辦 目前正在研議尾聲

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行政院長陳建仁4日前往南投縣出席「2024亞太社會創新高峰會開幕式」時表示，去年10月由政委林萬億率團參與2023 SEWF，同時也積極協助民間社會創新組織爭取SEWF來台舉辦，目前正在研議的最後階段，期待明年有機會可以在台灣舉辦這項國際盛事。

陳揆致詞時表示，該屆峰會的主辦單位「新故鄉文教基金會」廖嘉展董事長致信邀請他前來南投出席今日活動時，他二話不說馬上答應，回想921地震當時造成2,400多人罹難，另有5萬1千多棟房屋全倒、5萬3千多棟房屋半倒，而南投埔里在眾人團結合作之下，重建復原有成，在在展現台灣的韌性，也讓台灣能夠從災難中汲取經驗、不斷學習。

陳揆表示，從921地震之後，台灣近年來也陸續歷經2016年0206臺南震災、2018年0206花蓮震災，以及今年0403花蓮震災等，在每個救災現場，皆可看見台灣民間與政府共同合作的身影，也使得台灣的韌性不斷增強。他強調，社會創新最重要的就是集結草根的力量，透過眾人攜手合作，來保護自己的故鄉、社會、國家，甚至為整個區域貢獻一己之力。

陳揆指出，台灣自2018年起，開始推動「社會創新行動方案」，政府於2023年進一步整合17個部會的資源，提出「行動方案2.0」，並投入超過111億元，以「實踐社會價值」、「加速創新發展」、「串連多元資源」與「擴展國際影響」等4大策略為主軸，建立公、私、民三方夥伴關係，強化社會創新組織自主營運發展，共同攜手優化我國社會創新生態系，打造創新、包容、永續的韌性台灣。

陳揆進一步說，自2018年起，政府也開始與民間單位合作舉辦「亞太社會創新高峰會」，透過公私協力，共同激盪出社會問題的創新解方，每年皆會邀請至少10國、近百位講者，來台交流分享，並吸引近3,000人共同參與。

陳揆說，該屆峰會的主辦單位「新故鄉文教基金會」，多年來致力於921震後社區重建營造，並協助在地生態復育，與文化產業推廣，吸引人才返鄉發展，展現社會創新思維，將埔里打造為宜居城鎮，傳播正面的社會影響力。

陳揆並指出，今年高峰會的主題為「韌性亞洲」，邀請來自日本、菲律賓、馬來西亞與新加坡等12個國家，超過百位國內外講者，從「經濟韌性」、「社會文化韌性」、「環境韌性」三大主軸進行討論。同時，今年更首度邀請多元民間宗教團體代表，分享過去在面對天然災害時，宗教信仰是如何發揮安定人心，與故鄉再造的韌性力量。近年來宗教團體也運用多元創新模式，參與社會公益事務，充分發揮宗教信仰的社會影響力，體現「行公義、好憐憫、長存謙卑的心」的精神。

陳揆也說，他十分樂見愈來愈多優秀的組織投入社會創新行動，運用創新解方，打造永續環境。為協助社會創新組織發展，讓世界看到台灣的創新能量，政府也透過組團參與「社會企業世界論壇」（Social Enterprise World Forum, SEWF），積極向海外傳遞台灣的社會創新經驗。去年10月由林萬億率團參與2023 SEWF，同時也積極協助民間社會創新組織爭取SEWF來台舉辦，目前正在研議的最後階段，期待明年有機會可以在台灣舉辦這項國際盛事。