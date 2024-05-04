《商情》阿根廷罷工 美豆躍升至三周高點

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【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨在連續攀升，且連續創下1月來的新高，本周結束了連續七個交易日的漲勢，因最大出口國俄羅斯的作物前景因降雨預測而有所改善；大豆期貨因阿根廷油籽工人罷工而獲得支撐上揚；玉米期價先跌後揚，受到小麥疲軟的拖累。

綜觀近一周，上周五(4/26)穀物期貨多收黑，其中小麥期貨連七日走高，因天氣驅動的飆升推動，盤中創自 1 月 11 日以來的最高價；大豆期貨小幅下跌，玉米價格持平；周一(4/29)小麥跌逾2%，結束了連續七個交易日的漲勢，大豆期貨因阿根廷油籽工人罷工而獲得支撐，而玉米期貨則因小麥疲軟的溢出效應而下跌；周三(5/01)及周四(5/02)穀物期貨多收揚，其中大豆躍升至三週多來的最高點，因巴西南部遭遇嚴重洪災，且農民尚未收割農作物，加上俄羅斯南部糧區天氣乾燥，以及莫斯科對烏克蘭港口城市敖德薩的最新襲擊，市場注意力重新轉移到黑海供應風險。

分析師指出，阿根廷是全球最大的豆粕和豆油出口國，代表阿根廷油籽壓榨工人的SOEA工會週一發起罷工，抗議政府支持的勞工改革法案；分析師表示，今年阿根廷大豆豐收後，一直在積極壓榨大豆，並向全球市場低價出口，進一步壓低了美國的豆粕價格，而阿根廷工會罷工限制了未來幾天的出口潛力，這給了美豆獲得更多出口的機會。

交易商指出，大雨導致巴西南部的田間工作放緩，並引發了對大豆狀況的擔憂。另外，降雨也干擾了阿根廷東部的大豆收割，可能也會降低大豆品質。

影響價格波動品項有: (20240426~20240502)

04/26近月玉米，報440美分，4月迄今跌1%。

04/26近月小麥，報603.25美分，連七日走揚。

05/02近月大豆，報1190美分，躍升至三周高點。

05/02近月豆油，報42.57美分，近月跌11.75%。

05/02近月豆粉，報357.1美元，近月上揚7.11%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)