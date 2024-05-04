花蓮餘震結束沒？專家曝：恐還有5起規模6以上地震

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0403花蓮大地震已過1個月，中央氣象署統計，迄今已發生1359起餘震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，依過去經驗研判，花蓮大地震過後，可能還有5起規模6以上地震，「一波波當帶頭的大哥」，但間隔時間應會拉長。

中央氣象署統計，今日自凌晨2時起至今午，已發生7起地震，最大規模達4.4，不少民眾都很有感。郭鎧紋表示，0403花蓮大地震後目前可分3波較大的餘震，首波為4月3至20日，期間最高是3日當天有247個有感地震，最低是17、18、20日則降至4個。

郭鎧紋說，第2波為4月21至26日，21當天略升至8個，但位置改變，在主震南方出現規模5.6地震，因此推測是另一波餘震，另4月22日持續增加至88個，隔天23日又增至194個，當天還有2次規模6以上地震，「第3波餘震就是4月27日至今」。

郭鎧紋說明，觀察台灣自1951年、1999年、2022年幾次較大型地震，規模6以上餘震大約都有11至12起，今年花蓮地震規模達7.2，迄今已有5起規模6和1起接近規模6的餘震，因此研判可能還有約5起規模6以上餘震，一波波當帶頭的大哥，不過間隔的時間應會拉長。他提到，目前研判主要餘震集中在花蓮萬榮、秀林中央山脈斷層一帶，要特別注意。