前往主要內容
工商時報LOGO

花蓮餘震結束沒？專家曝：恐還有5起規模6以上地震

  • 中時即時 蔡明亘
5月4日上午10時許發生規模4地震，震央位於花蓮秀林。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）
5月4日上午10時許發生規模4地震，震央位於花蓮秀林。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

0403花蓮大地震已過1個月，中央氣象署統計，迄今已發生1359起餘震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，依過去經驗研判，花蓮大地震過後，可能還有5起規模6以上地震，「一波波當帶頭的大哥」，但間隔時間應會拉長。

中央氣象署統計，今日自凌晨2時起至今午，已發生7起地震，最大規模達4.4，不少民眾都很有感。郭鎧紋表示，0403花蓮大地震後目前可分3波較大的餘震，首波為4月3至20日，期間最高是3日當天有247個有感地震，最低是17、18、20日則降至4個。

郭鎧紋說，第2波為4月21至26日，21當天略升至8個，但位置改變，在主震南方出現規模5.6地震，因此推測是另一波餘震，另4月22日持續增加至88個，隔天23日又增至194個，當天還有2次規模6以上地震，「第3波餘震就是4月27日至今」。

郭鎧紋說明，觀察台灣自1951年、1999年、2022年幾次較大型地震，規模6以上餘震大約都有11至12起，今年花蓮地震規模達7.2，迄今已有5起規模6和1起接近規模6的餘震，因此研判可能還有約5起規模6以上餘震，一波波當帶頭的大哥，不過間隔的時間應會拉長。他提到，目前研判主要餘震集中在花蓮萬榮、秀林中央山脈斷層一帶，要特別注意。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI之後下一個飆股是誰？蔡明彰1關鍵看好這2大類股

  2. 美利達股價跳水 自行車族群受累

  3. 潤泰新 題材發酵股價強漲

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。