謝金河爆「00940機會來了」這些人瑟瑟發抖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】00940（元大台灣價值高息）上市前引爆搶購熱潮，募集金額衝破1700億元新高，不料掛牌就破發，投資人也套牢。財信傳媒董事長謝金河表示，00940上市以來沒站上面額，最低跌到9.24元，喊話投資不要湊熱鬧，等人潮退去才是機會。被網友視為「反指標」的老謝開口後，在PTT股版掀起討論，「訊號來了」、「940已經很慘了 還補刀呀」、「瑟瑟發抖中」。

謝金河日前在臉書發文指出，台股ETF規模突破2兆元是一關鍵數字。2023年底，這個數字才1.46兆元，因為00940效應，到4月29日突破2兆，單是今年前4月就增加5500億元。

他提到，00940從上市以來，股價從來沒有站在面額上，這次（最低）跌到9.24元，也許是個機會；00939從15.39跌到13.26元，也是如此。這都突顯一個現象：投資千萬不要趕熱鬧，人潮退去，也許才是機會。

有網友在PTT轉貼謝金河臉書發文，點出00939和00940都跌破淨值，人潮退去後也許是機會，各位投資人可以參考逢低布局。

這番話引發網友熱議，「00940感受到神秘的力量」、「豆腐軍的冤魂？」、「了解 避開939跟940」、「等跌破9塊再入手了，先看看」、「10塊申購還在咕嚕咕嚕」、「一直破發 還來雙重打擊、「00940 天天都便宜」、「不買929 怪誰」。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。