中市13期重劃區終通車 文心南、建國北車流將獲緩解

台中市13期重劃區日前標售抵費地，其中單價地王脫標價進逼百萬元，帶動13期土地單價新高，未來發展充滿想像。台中市地政局長吳存金宣布，13期重劃區整合標工程去年底完工，今年4月30日開放通車，將可緩解建國北路、文心南路與三民西路車流，未來也將串連8期、中山醫大商圈與秀泰商圈，促進發展。 13期大慶市地重劃區位於台鐵大慶車站北側、鄰近高鐵新烏日站且有捷運綠線貫通，對內、聯外交通路往便捷，吳存金說，13期重劃區已於4月30日開放通車，未來土地點交程序完成，將連結8期重劃區、中山醫大商圈與秀泰商圈、烏日區等，可擴大經濟發展，讓地方經濟再創高峰。 吳存金表示，13期重劃工程採分標施工，各標工程都在完工後陸續開放通車，這次開放的區域是南屯區還中路五段以東、永順路以西、精誠南路以北、黎明路一段以南，這塊區域是13期最後開放的區域，未來可緩解緩建國北路、文心南路及三民西路車流量，降低周邊道路壅塞情況。 13期重劃區今年3月首度進行抵費地標售，其中的昌明段106地號以99.9萬元標出，單價地王脫標價直逼百萬，不但改寫13期重劃區的土地單價新高，也引發諸多討論。 地政局指出，13期重劃區經整體規畫，有完善公共設施及交通路網，區內融合在地文化特色且兼顧結構安全，創新設計的八座景觀橋梁，已成為極具特色的亮點；另區內同時規畫具有滯洪、保水、景觀三大功能的滯洪池，平日作為公園供民眾休憩使用，綠美化市容，雨季則可疏導雨水，減少市區淹水困境，預期啟用後，將成為當地具特色景點。