台北科學日10周年 開幕秀「磁來運轉」體驗科學素養

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2024年「台北科學日」活動於今年邁入10周年，台灣師範大學理學院與台北市政府教育局攜手合作，許多對科學充滿好奇心的民眾攜家帶眷，闖關玩58個攤位及看大師科學秀，開幕科學秀展示「磁來運轉」磁懸浮旋轉裝置，讓民眾看到磁力的奇妙效應，一起體驗科學的奧妙。

今年活動主題聚焦「未來台北．玩轉科學」，主視覺以一個旋轉的魔術方塊為核心，巧妙結合了DNA的螺旋、化學實驗器材、指紋裝置、原子結構、風力發電、無人機等科學元素，展現了科學的多元面貌。

台北市副市長林奕華在致詞表示，10年前擔任台北市教育局局長時，在兒童月及各項活動中，開始帶入科普教育，從做中學和科普閲讀，讓同學們不要害怕科學，而且發現生活中充滿科學原理，進而喜歡科學。

林奕華感謝台師大理學院共同主辦，今年活動正式邁入第10屆，除了養成學生的科普知識外，為國家培養優秀頂尖科學人才，更是台灣立足國際的重要軟實力。 台師大理學院院長陳界山指出，「台北科學日」藉由動手實作的科學博覽會，將自然科學、數學、資訊與科技活動融入社區生活，台師大回應社會期待，動員許多師生人力，不僅是在學的學生參與，每年更是親子同樂、體驗科學趣味活動的場合，進而融入地方及日常生活，以提升民眾的科普教育素養。 因應量子科技領域快速發展，成為未來科技革命當中的重要關鍵，陳界山也代表台師大致贈科普書籍《量子糾纏： 黑爾戈蘭島的奇幻旅程》，作為參與此次科學日活動的各中小學科普讀物。 該書為當代知名義大利理論物理學家，卡羅．羅維理博士(Carlo Rovelli)作品《量子糾纏》的中文版，由聯利媒體TVBS出版，台師大理學院副院長、永續所方偉達所長擔任翻譯，不僅適合中學以上學生作為科普讀物，使複雜的量子概念變得親近而易懂，也能讓社會大眾了解量子物理學的發展進程，開啟了對量子革命全新的認識視角。

台師大表示，今年活動日共有多達58個攤位，都由台北市各學層及校內師生精心籌備，帶來豐富多彩的科學體驗和應用實例，每個攤位內容非常豐富，例如南港高中「趣味半導體」、南湖國小「音浪太強-雷聲筒製作」、中正國小「電流急擊棒」、台師大生命科學周等，提供親子挑戰科學闖關，一起在周末從做中學，共同探索科學的奧秘。