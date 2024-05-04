迎周年慶！小倉屋福袋造型蒲燒鰻魚粽 限量2500組預購送百元現金券

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搶攻端午商機，日本鰻魚飯專賣店「小倉屋」再度推出年年秒殺的「福袋造型蒲燒鰻魚粽」，即日起在品牌官網開放預購，限量2500組。今年適逢「小倉屋」7周年，整個5月，店內推出「LUCKY 7活動」回饋粉絲，用餐者身分證或健保卡含「7」的數字，最高可享79折優惠；預購鰻魚粽還可享百元現金券和餐券抽獎資格雙重好康。

今年鰻魚大缺貨，以鰻魚為主題的料理更顯珍貴，業者透露每年在鰻魚饕客不斷敲碗下，小倉屋「蒲燒鰻魚粽」逐年增加可訂購數量，第一年800組，第二年從1000組加量至1600組，2023年增量到2000組，但是目前鰻魚缺貨的情況，「今年也只能再比去年多增加500組，共限量2500組。」這款台灣罕見的日式風味「蒲燒鰻魚粽」，內含蒲燒鰻魚粽4顆、蒲燒醬2瓶、山椒粉4包，每組售價980元，若需冷凍宅配，運費另計。

適逢品牌7周年慶，小倉屋「蒲燒鰻魚粽」預購開跑同步舉辦雙重好禮活動回饋粉絲，民眾於網路預購「蒲燒鰻魚粽」，即贈100元現金券及「鰻魚玉子燒」招待券，內用消費1000元即可使用。另外，於官網平台預購「蒲燒鰻魚粽」還可參加「小倉屋」餐券抽獎，獎項包括頭獎7000元餐券1名、特獎700元餐券10名，內用低消1000元可使用，預計6月30日前抽出幸運得主。

鮮少推出折扣好康促銷案的「小倉屋」，於登台7周年慶之際，除針對「蒲燒鰻魚粽」推出活動方案外，更加碼推出「LUCKY 7活動」好康優惠，即日起至5月31日止，民眾至「小倉屋」消費，同行用餐者中一位身分證字號含「7」的數字，1個7立享93折優惠，2個7優惠86折，3個7可享79折好康，用餐後出示身分證或健保卡等相關證件予服務人員確認後即可享有折扣，活動優惠僅限內用，不能與其他優惠活動合併使用。

小倉屋「蒲燒鰻魚粽」每年限量且饕客回購率高，每年都一粽難得。這款全台罕見的「蒲燒鰻魚粽」，製程費時費工，粽飯選用糯米和北海道七星米各半，再以高湯和香菇水浸泡並拿去蒸。拌料則以蒸熟後的鮮美乾香菇、爽脆筍丁與米飯混合，最後再與「小倉屋」特製蒲燒醬一起拌攪，過程中再將炙烤過的鰻魚細丁拌入其中，打造出充滿鰻魚、米飯、香菇香氣的多重天然鮮風味；最後在粽飯上佐以增添風味及色彩的錦系蛋絲，並奢華的放上由生到熟全程炙烤入魂的蒲燒鰻魚。

有別於台灣傳統三角粽，「小倉屋」手工特製的「蒲燒鰻魚粽」今年依舊維持深受大眾喜愛的特製福袋造型，粽葉上烙印的「小倉屋」logo與天然斑紋相互映襯出一種難以言喻的雅緻美感。饕客除了能品嘗到正宗鰻魚粽迷人風味之外，更多了份滿滿祝福及吉祥美意，送禮自用皆宜。