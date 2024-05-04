苗栗縣10鄉鎮市4日提早慶祝母親節 並頒獎表揚

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母親節將近，苗栗縣頭份市、苗栗市等10個鄉鎮市，4日同步舉行慶祝母親節及模範母親表揚大會，頭份市公所除了表揚模範母親外，還特別表揚懿馨媽媽，與家屬們提前歡慶母親節。

頭份市今年獲選模範母親代表及懿馨媽媽楷模者共計33名，由各里辦公處推薦，經市公所召開評選委員會，依公正、客觀的評審標準選拔。模範母親為：廖徐甘妹、陳莊正妹、林菊妹、卓六子、鍾曾玉珍、張陳蘭妹、孫洪粉妹、李黃芬花、廖蘭香、李春妹、鍾梅英、劉鄭菜、官淑貞、鍾秋森、譚秀燕、陳鳳妹、黎金梅、李賴明昭、鄧瑞珍、劉春梅、游秀菊、廖桂華、徐杞梅、黎秀春、劉秀美、黃郁芬、陳秀鳳、黃秋禎、黎素娥、鍾貴招及翁秀蘭等31名女士。

其中最年長者為98歲的廖徐甘妹女士，而最年輕者為60歲的譚秀燕女士，每位模範母親都是勤儉持家、相夫教子，積極教育與栽培子女，並參與社會公益事業、樂於奉獻自我，其言行堪為子女楷模及地方表率。

懿馨媽媽楷模則由各級學校推薦，本年度懿馨媽媽共計2名，分別為六合國小推薦的陳佑芝女士及賴玉棠女士。頭份市長羅雪珠感謝每位偉大的母親為家庭及社會的辛勤付出，並預祝全天下的母親身體健康，母親節快樂。

苗栗市公所也在4日舉行模範母親表揚，共有28位由各里所推薦的模範母親代表接受表揚，28位模範母親代表，分別為是新川里黃黎秋妹、勝利里林江秀英、玉苗里孫吳安妹、嘉新里江謝萱娥、清華里周賴森英、水源里詹賴金花、恭敬里江富妹、文聖里黃賴鳳英、中苗里謝月英、上苗里陳劉菊妹、北苗里吉張月春、青苗里賴劉素蘭、大同里高陳驪珠、嘉盛里彭江素青、高苗里楊陳鳳嬌、建功里黃羅秋菊、新苗里詹徐玉雪、福麗里宋玉桂、福星里胡林芳齡、南勢里劉秀梅、綠苗里鄧黃秀珍、玉清里謝黃香梅、玉華里徐李玉英、維新里劉美麟、維祥里范春蘭、新英里李黃碧華、文山里胡鳳霞、福安里陳梅蘭。

28位接受表揚的模範母親中，其中由水源里辦公處推薦的詹賴金花女士代表本市接受全縣表揚。詹賴金花出生在純樸良善的家庭環境中，學歷雖不高，但擁有著豐富的人生智慧及好學的精神。婚後，育有三女一男，其相夫教子，秉持著「有原則不亂，有計畫不忙，有預算不窮」的理念下，將家庭打理得井然有序，幸福和樂，子女們也都各個品學兼優，事業有成，皆成為社會的中流砥柱。

而其它模範母親感人事蹟眾多，有母兼父職、茹苦含辛扶養子女，子女皆能有所成就回饋社會者；有侍奉公婆、照顧家庭，任勞任怨，敦親睦鄰，鄰里都稱讚者；也有相夫教子、有為有守，熱心公益者。「媽媽」是一份沒有下班的職業，更是穩定社會的溫柔力量，每一個家庭背後都是一則感人的故事，每一位接受表揚的母親都堪為天下母親典範。

表揚大會由市長余文忠主持，會中除呈現精采表演節目並致贈所有受表揚者表揚獎牌及禮品，並且合影留念，以溫馨隆重的儀式向母親們致上最高之敬意，提早歡度佳節。