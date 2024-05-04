基隆288定期票半年破3萬人次使用 公車運量成長1成2

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基隆市政府為促進公共運輸利用，去年10月16日推出288定期票，可一票「吃到飽」，不限次數搭乘基隆市內公車及台鐵，半年來累計超過3萬人次購買。基市府交通處統計，定期票今年4月購買數創單月新高，相較先前增加10％，每位使用者平均省下一半交通費，市區公車運量今年第1季也比去年成長12％，顯示定期票有效提升民眾搭乘公共運輸意願。

交通處長王圳宏表示，市府推出288定期票對於市民的荷包「省很大」，經分析開辦後3個月使用情形，每張定期票30天內平均花費555元，對比288元的票價，形同省下一半交通費。

王圳宏強調，除農曆春節假期及寒假期間外，288定期票維持熱賣狀態並呈現穩定成長趨勢，今年4月份購買人數近5千人次，更創下開賣以來單月新高紀錄，相較於初期增加1成使用者。

王圳宏說，在基北北桃1200都會通定期票和基隆市288定期票的共同推動下，搭配基隆市密集的大眾運輸路網，公車處第1季運量相較於去年同期增加12％，3月平均每日超過5萬人次搭乘，其中1200或288定期票使用者刷卡次數占整體運量20％以上，對於通勤基隆市民相當便捷。

交通處提醒，購買基隆市288定期票後，30天內可無限次搭乘基隆市公車處營運路線及台鐵（進出站均位於基隆、三坑、八堵、七堵、百福及暖暖站），民眾可在基隆市境內台鐵車站、二信循環站後方商場1樓，以及全家便利商店（僅限悠遊卡）等處購票，或利用悠遊付APP購買，詳細資訊請上交通處官網查詢。