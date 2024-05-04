阿里山鄉民遭「自殺攻擊」 110隻蚊子全屍畫面曝

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家住嘉義縣阿里山鄉的莊信然，日前在家裡滑手機時遭蚊子圍剿攻擊，當下只要被叮咬，莊信然就朝蚊子「打下去 」，因蚊子大軍攻勢太猛烈，莊從用力拍打到輕輕抓起，不到40分鐘就屍橫遍野，莊信然將蚊子屍體整齊排列，數一數發現，保有全屍的竟多達110隻，影片曝光後，網友不只驚嘆、驚嚇，還有人誤以為是AI複製出這麼多蚊子，嘖嘖稱奇，而莊信然也慶幸自己不是敏感體質，才會被叮100多下還沒事。

莊信然表示，當天晚上沒事做，無聊滑手機卻遭蚊子叮咬，起初不以為意，一被叮就順手打下去，結果蚊子如同敢死隊、前仆後繼朝他攻擊，竟愈打愈多，起初用力拍打，蚊子多半血肉模糊，沒多久他突然意識這群蚊子就像不要命地猛攻，讓他不禁放輕力道，打算搜集全屍，前後40分鐘，自己換來上百個紅豆包，現場同樣蚊屍遍野，經將全屍者排列計數，竟多達110隻，事後想想「很恐佈」。

莊信然把影片上傳臉書，畫面中清楚看到有些蚊子還在抽蓄、一息尚存，網友紛紛留言，「阿里山研發的最新無人机，被擊落滿地，強！」、「你的血太補了」、「可以炒一大盤了」、「應該不是AI蚊子！複製又複製」、「為了一餐丟了老命！唉，這就是人生。喔不，這就是蚊生」、「看起來像是新式戰鬥機」等，驚嘆不斷。

嘉縣衛生局比對蚊子屍體後，初步研判應是台灣住家常見的白腹叢蚊，普遍分布於平地至低海拔山區。幼蟲主要孳生於化糞池、尿桶、豬舍廢水等富含有機質之水中，傍晚是白腹叢蚊活動的高峰，飛行速度不快。目前並無傳播疾病記載，被歸屬於騷擾性蚊蟲。