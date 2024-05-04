她一輩子畫過2次妝 嘉市模範母親表揚滿滿洋蔥

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嘉義市4日舉辦「模範母親表揚大會」，會中表揚15位模範母親、9位慈馨媽媽，每位受表揚的媽媽皆盛裝打扮，在家人簇擁、陪伴下開心現身會場，嘉義市長黃敏惠說，每一位媽媽背後都有很精彩、很感人的故事，也提到幾位媽媽跟她分享，這輩子畫過兩次妝，一次是結婚，另一次就是獲選模範母親，感謝媽媽們的努力，讓家庭、孩子好，也讓社會更好。

今受表揚的「模範母親」中，最年長是高齡近90歲的顏陳金，因婚後先生無法生育，夫妻倆認養一男一女，顏陳金不僅視如己親、含辛茹苦把子女拉拔成人，也將這份無私的愛，擴及至大伯3個失恃的孩子，秉持不溺愛、公平愛護原則，照顧他們長大，如今子孫滿堂，讓顏陳阿嬤總是面露開朗笑容。

85歲方綉花，早期家境艱苦。她堅忍辛苦，以愛心、耐心養育子女有成，目前長子接管天台塑膠事業，做得有聲有色，次子及三子皆是傑出醫師。82歲林烏蝶婚後育有2子3女，老大是家具界超級業務員，老二為資深美髮設計師，老三是建造業的怪手開挖工程司機，老四為台菜廚師，老五帶領蘿恩沐髮團隊兼第14屆嘉義市女子美容商業同業公會理事長，各自在專業領域中盡心力。

「慈馨媽媽」中的許玉鳳，是今年身心障礙者家庭模範母親受表揚中年紀最長，育有2子，次子宜承19歲因車禍致頸部脊髓損傷而四肢癱瘓，身為中途致障者家庭的母親，許玉鳳生理與心理皆承受極大辛勞，雖然幾年後成為單親媽媽，她依舊堅強陪伴次子，走過漫長醫療及復健之路，如今邁入人生下半場，許玉鳳積極投入協會服務和熱心公益，熱誠鼓勵更多傷友及其家庭，歷程雖艱辛、但精神可嘉。

張温清國中畢業時因脊椎側彎嚴重，領有第7類肢體重度身障證明，加上父母年邁，無法再用腳踏車推她上學，從此未再升學，婚後育有2名子女，先生過世後，張温清不但獨自扶養兒女長大，還排除萬難重拾書本，從高中夜校讀起，一路念到大學畢業。樂於學習的她，還到雲林縣學習輪椅舞，更代表中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，至大陸廣州比賽，榮獲雙人組拉丁舞第2名，為國爭光，市府表示，温清女士為身障者卻超越障礙，努力充實自己，實為身心障礙者家庭母親楷模。

今活動中場表演，特地邀請「慈馨媽媽」李雪如的女兒倖孜，目前就讀國立大學特殊教育學系二年級演奏小提琴，倖孜出生即聽力受損，因持續惡化，左耳需植入人工電子耳、右耳配戴助聽器，才能聽見聲音，在李雪如用心栽培下，女兒雖重度聽損，仍十分努力，有著永不放棄精神，課餘學習吹奏上低音號及小提琴，曾至波蘭及北京演出，國三時曾獲總統教育獎。

除用心教導女兒，李雪如在協會理事長鼓勵下，進修取得社工資格，目前在社區式身障日間作業設施工作，服務更多身障孩子，鼓勵同為身障兒家長，足以成為母職典範。

黃敏惠今親自頒贈賀匾等禮品，感謝每位「勇媽」總是不辭辛勞，守護家庭與孩子，是最棒、最優秀的典範，表示透過今天的表揚，看到更美麗的世界，「勇媽加勇士，就不怕困難，還能克服難關、創造精彩，預祝天下每位媽媽，母親節快樂。而立委王美惠、張啓楷、嘉義市議長陳姿妏與多位議員也特別到場，向當選的模範母親及慈馨媽媽致敬。

社會處恭喜今年獲選的15位「模範母親」代表，分別是顏陳金女士、蔡賴阿然女士、于立芹女士、賴陳杏秀女士、方綉花女士、呂吳蕙如女士、蔡蕭珠麗女士、劉琇琴女士、李麗華女士、呂賴阿麵女士、林烏蝶女士、邱陳淑華女士、王吳滿女士、葉永貞女士、吳瑟鏗女士等；慈馨媽媽則有許玉鳳女士、陳秀玲女士、張温清女士、李素麗女士、葉育芬女士、李雪如女士、高麗春女士、許淑珠女士、曾素玲女士等共9位。