薛瑞元憶早逝母 自揭臨終前仍關心兒「胸前螞蟻」

母親節將至，即將卸任的衛福部長薛瑞元今出席社家署母親節活動，回憶母親在他生命中的意義。50年前，薛母因紅斑性狼瘡引起腎功能衰竭，在家中等待最後時刻。薛瑞元與妹妹守在床邊，當時母親的手已沒有力量，但仍然抬起手，往薛的胸口方向，薛低頭一看，發現有隻螞蟻，此時母親無力鬆手，沒幾分鐘就走了。在母親的最後時間，關心的是兒子身上有隻螞蟻，這是他從未跟人分享的經歷。對他來說，母親過世得早，唯一好處是，在他心中永遠都是41歲年輕的模樣，不會老去。

520將至，薛瑞元還有約2周就要卸任，除立法院，其餘公開活動都已盡量不參加，但他對社家署說「這個活動我一定要來」，原因是母親節在他生命中代表的意義，跟其他人不一樣。

薛瑞元分享，母親過世已將近50年，當時只有41歲，因紅斑性狼瘡，引起腎衰竭。當時薛母回到家中，等待最後時刻來臨，薛與妹妹守在床邊。在最後的剎那，無法說話的母親突然抬起手，慢慢往薛的臉伸過來，他以為母親想表達什麼，湊上前才發現母親努力伸手，往他的胸口方向，低頭一看發現一隻螞蟻。此時，母親無力地放下手，沒幾分鐘就走了。

一個母親在人生的最後時刻，關心的竟是我兒子身上的螞蟻。薛瑞元表示，這是他從來沒有跟人分享過的故事，藏在他心裡最私密的一塊地方。母親在他心中有個特別地位，這麼早就失去母親，唯一好處是，母親留在他心目中永遠是年輕的模樣，不會變老。

「我是婦產科醫師，我不是女人，無法真正體會生產的痛苦，但是我接生過幾千個孩子，所以有資格談論」。薛瑞元說，生產過程的痛苦難以想像，哭天搶地什麼狀況都有，當小孩出來之後，剪斷臍帶，把小孩抱到母親胸前，剛經歷的痛苦幾乎就忘了，甚至縫會陰時，這些母親都已無所謂，彷彿沒有痛覺，「因為她抱到了他的小孩，一切都值得了」。

薛瑞元說，有些年輕女性不想生小孩，因為各種原因，包括養不起、工作上無法蠟燭兩頭燒，很少人談論到生產很痛，這很奧妙的一件事情。上帝給人製造了一個機制，生產的痛是很難記憶的，痛的記憶容易被腦中機制消除掉，人類才可以一直繁衍到現在。

母親的無私付出非常偉大，除了生產的難受，還要面對社會的壓力。薛瑞元表示，社會對母親的支持不夠，不管是念博士或其他學位，女性都必須先把孩子生下、安頓好才能重回校園，學校沒辦法讓一個母親一邊完成學業，一邊完成生產，在職場則更嚴重，這些問題都有待各界一起解決。