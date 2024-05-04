疫情期間義務當部落代購員 綠衣天使獲頒模範勞工

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台東縣政府與台東縣總工會今（4）日表揚模範勞工，大武郵局郵務士蔡忠祥，疫情期間盡責配送物資，主動關心獨老弱勢，代購生活所需，獲舉薦為模範勞工；另來自海端鄉的余珍珠與丈夫陳明光，分別投入居家托育及原鄉教育，雙雙獲獎。

「台東縣各界慶祝113年度五一勞動節模範勞工表揚大會」今登場，台東縣長饒慶鈴親自表揚82位模範勞工，肯定並感謝各界勞工的付出，將持續推出職訓專班、在地考照等，加強專業技能及競爭力。

由中華郵政工會台東分會推薦的蔡忠祥謙虛地表示，全體同事在工作上都盡心盡力，很榮幸獲此殊榮。他說，疫情期間，原鄉部落很多獨居長者行動不便，欠缺生活物資，又處於恐慌情緒中，他在投遞包裹時，便主動關心慰問需求，再利用下班之餘，代勞代購。

台東縣太麻里鄉金崙部落出身的蔡忠祥，兵役退伍後回鄉擔任郵務士，負責投遞信件包裹，陸續服務於金崙郵局、太麻里郵局，現任職於大武郵局，穿梭部落巷弄及深山林野，每日郵務量破千件。

回首來時路，蔡忠祥坦言「很多次想放棄」，獨自處理信件、包裹及掛號，加上投遞區域範圍廣，真的忙得不可開支，多虧家人精神上和行動上的支持，他說「當時家人還會幫他送信」。久而久之，他熟能生巧，也從中獲得成就滿與滿足感。

全場唯一的模範勞工夫妻檔陳明光、余珍珠，以「樂在工作、樂於助人」為座右銘。身為人母的余珍珠，擔任居家托育保母6年，主動媒合有托育需求的家長，給予專業正面的指導，為新手父母解決育兒煩惱。

職軍退役的陳明光，現為空中大學兼職教師，媒合海端、延平兩鄉開設部落專班，目前已培育原民近50位大學畢業生，目前積極開發族語桌遊，推廣原住民族語言。