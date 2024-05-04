傳承客家文化 中時攜手北市中原客家崇正會舉辦客家嘉年華

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為效法崇正尚義、發揚客家忠義精神，台北市中原客家崇正會攜手《中國時報》，今(4)日在台北市客家文化主題公園舉辦「2024年傳承客家文化系列嘉年華暨歡慶母親節活動」；《中國時報》創意行銷中心副總監王勝修表示，今年的活動豐富多元，希望活動透過音樂以及美食，藉此傳承客家文化以及語言，未來也持續合作舉辦活動保留客家文化。

台北市中原客家崇正會迄今已屆71年，由於近日適逢母親節，今年活動中特別安排了客家母親歌唱比賽，以客家歌曲為主進行歌唱比賽，也表揚客家模範母親，包括今早的健走活動，共有約2500人參加。

另外今年也以辦桌的方式宴請客家美食，共席開150桌，台北市長蔣萬安、副市長林奕華、前國民黨主席吳伯雄、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、文化局長蔡詩萍、環保局長徐世勲、台北市客委會主席周羿希皆到場同歡。

台北市中原客家崇正會理事長曾麗卿表示，客家文化的傳承應始於「家庭」紮根，再推展至社區，擴展客語在生活的能見度，為深化客語在生活使用層面及落實深耕推廣教育成效，讓客語充份應用在日常生活上。

蔣萬安表示，今天看到親愛的客家鄉親齊聚一堂，展現客家婦女硬頸的精神，不只是為家庭，也為社會付出奉獻，要向所有媽媽們表達最高的感謝與敬意，同時也具體承諾，台北市各種客家文化的推廣，包括義民祭等客家藝文活動都會擴大舉辦，讓客家文化向下紮根。

《中國時報》創意行銷中心副總監王勝修表示，今年度的客家文化嘉年華的規畫與往年不同，今年適逢母親節，因此也添加模範母親表揚儀式，從社團鄉親中選出8名模範母親表揚。

他說，今年的活動豐富多元，希望活動透過音樂以及美食，藉此傳承客家文化以及語言，未來也持續與中原客家崇正會合作，舉辦活動保留客家文化。