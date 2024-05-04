金價要轉空了嗎？高盛、花旗持續看好 高喊金價會飆到這價位

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黃金在4月中旬創下每盎司2,400美元的歷史高位後回落，近兩周在2,300美元區間上下震盪，市場認為黃金過熱，現在回調並不意外，但仍有機構看好未來黃金走強，高盛（Goldman Sachs）和花旗的分析師甚至認為黃金價格有可能飆升到每盎司3.000美元。

綜合外媒報導，高盛分析師認為在地緣政治動盪及各國央行狂買黃金的需求下，將持續支撐金價，並有望推升金價至每盎司3,000美元。高盛分析師指出各國央行，尤其是中國央行非常熱衷於買黃金，中國央行已經連買17個月，黃金持有量增加了16%，光是今年3月份就買進16萬盎司的黃金。此外，俄羅斯、土耳其、印度等國央行也都積極買進黃金，以擺脫對美元依賴。

高盛分析師推估兩種金價走勢情境，一種是新興市場的央行以及亞洲消費者持續維持對黃金的強勁需求，金價可望於年底達到每盎司2,700美元，另一種情境則是美國加大對中國或是印度的經濟制裁，該國央行可能轉為儲備更多的黃金，金價可望於年底突破每盎司3,000美元。

花旗的分析師也認為金價到2025年有可能突破每盎司3,000美元，主要理由在於各國央行已經成為最大的黃金買家。花旗銀行商品研究部的北美區主管Aakash Doshi指出，各國央行一直在購買更多的黃金，現在每年消費超過1,000頓，這大約佔了年度礦產生產量的28%；在過去，較高的價格往往會導致珠寶商減少需求，但是，央行對價格的敏感度較低，Doshi說：「央行的購買更具戰略性，可能是最不受價格影響的購買者之一。」

Doshi認為，在疫情爆發後，實物黃金的銷量明顯增加，新興市場的央行購買創下新高，進而推升了金價上漲，儘管今年自2月來黃金價格已經上漲了20%，但是央行的購買為黃金設定了更高的價格底線，還穩定了波動性，在強勁的投資者需求下，Doshi預期黃金在2025年可能漲破每盎司3,000美元。