竹縣幸福物資銀行再升級 客製化食物箱服務更適切

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新竹縣2010年成立「幸福物資銀行」後，都由社工員親送援助物資幫助脆弱家庭和急難家庭，為提升社會援助能量，啟動竹縣幸福物資銀行2.0，委託安得烈慈善協會辦理「幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理計畫」，將導入「客製化」食物箱模式與物流配送，提供弱勢更適切且到位的服務。

竹縣幸福物資銀行2.0日前正式啟動，縣長楊文科期盼有更多企業、善心人士加入行善行列，讓縣內每個有需要的角落都獲得幫助。

社會處長陳欣怡說，竹縣幸福物資銀行原本只提供常備物資，升級為2.0後，改由社工員依評估家庭狀況後，提供市值1000元或1500元食物箱，給予弱勢家庭單次或半年期每月1次的援助，113年度預計提供竹縣生活陷困民眾所需物資5000人次。

安得烈協會執行長羅紹和指針對個案需求做準備的「客製化」食物箱，是安德烈協會物資銀行的特色。未來將針對不同年齡層和狀況提供0到3歲嬰兒食物箱、3到15歲膳糧食物箱、素食食物箱、重症及罕病患者專案食物箱、65歲以上長青食實物箱，將各樣的物資做最有效的運用和安排，給予受助者最實際且最適用的幫助。

陳欣怡說，竹縣幸福物資銀行6處分行都設置「惜食冰箱」，透過媒合相關資源，協助分行取得生鮮或即期食品，降低業者銷毀下架物資的成本，發揮食物最大使用價值，讓有需要的家戶皆可就近取得。

針對近貧戶、弱勢家庭或兒少，新竹縣除了物資援助外另有大愛現值卡（內含現金2000元之悠遊卡），提供受助者至可使用悠遊卡付費通路購買包括食、衣、行所需物品，相較於其他縣市食物券，能更貼近民眾需求也更便利與實用。

竹縣2010年成立「幸福物資銀行」後，都由社工員親送援助物資幫助脆弱家庭和急難家庭，為提升社會援助能量，啟動竹縣幸福物資銀行2.0，委託安得烈慈善協會辦理「幸福物資銀行暨物資倉儲經營管理計畫」，將導入「客製化」食物箱模式與物流配送，提供弱勢更適切且到位的服務。