富邦美術館今開展 蔡明興：文化事業影響整個社會

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富邦美術館今（4）日正式對外開放，推出雙檔大展受矚目，一是《真實本質：羅丹與印象派時代》展出洛杉磯郡立美術館典藏作，包括羅丹雕塑與塞尚、莫內、畢沙羅等大師作品，盛大規模史無前例；二是《富邦典藏展．觸動》將富邦的收藏首次以策展的方式呈現，展出趙無極、常玉、朱沅芷、江賢二、王懷慶、蘇笑柏等華人現代與當代藝術史上具關鍵地位的六位藝術家作品。

富邦金控董事長蔡明興表示，在這快速變動的時代，我們常思考文化事業的價值與意義，儘管表面上看來文化事業或許不具明顯經濟利益，但深信它在精神層面扮演著豐富人們心靈的重要角色。這種影響力不僅體現在個人層面，更能深遠影響整個社會的價值觀和文化風貌。

富邦美術館館長翁美慧則感性分享，二十餘年來以無牆美術館《粉樂町》將藝術推廣到城市每個角落，如今蛻變成有牆的美術館，是更大的承諾與責任。富邦美術館致力成為台灣與國際的藝術樞紐，與國際級美術館合作引進高規格展覽，豐富台灣人民的藝術視野，同時努力將台灣具潛力的新生代藝術家推上國際。富邦美術館懷抱重要的教育使命，特別著重發展6～13歲兒童教育，同時透過與國際美術館合作的過程，以培育具備國際水準的藝術行政人才。

《富邦典藏展．觸動》將展出數件常玉作品，皆出於美術館創辦人伉儷蔡明興、翁美慧私密的居家空間，與他們一起生活多年，如今首度釋出於展場空間。

富邦美術館座落於台北信義區A25園區，佔地3000坪，為國際建築大師、普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾及其工作室（Renzo Piano Building Workshop，簡稱RPBW）在台灣的首件設計作品。RPBW擅長利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍，以「城市森林」為主軸為空間注入自然元素，並將此設計風格融入富邦美術館建築之中。

西班牙藝術家喬姆‧普蘭薩（Jaume Plensa）為富邦美術館廣場創作的巨型裝置藝術〈光與愛〉（Light and Love），於開幕典禮當日正式亮相，藝術家親自來台。此外，富邦美術館邀請與倫佐．皮亞諾合作最多公共藝術的日本風動藝術家新宮晉（Susumu Shingu）為A25塔樓與美術館大廳創作共兩件作品。

富邦表示，以分享和教育為初衷，用10年時間打造富邦美術館，是富邦在藝術領域深耕多年的重大里程碑，也是企業對社會與文化長期承諾的具體實踐，更是一份贈予民眾的禮物，一座全球文化藝術的入口。