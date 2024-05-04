儲能廠偷偷蓋在我家旁 斗六居民氣炸組自救會抗議到底

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盛齊綠能公司於斗六產業園區（即斗六工業區）的一家不鏽鋼公司內興建儲能廠，斗六市榴南里居民被蒙在鼓裡，擔心有身家生命安全及健康疑慮，陸續向縣府、能源署陳情要求另覓地興建，廠商上月舉行首次說明會，現場氣氛火爆，未達成共識。

斗六市榴南里居民上個月發現斗工一路一家不鏽鋼公司在擴廠，等到發現有貨櫃屋才驚覺有異，得知是綠能公司向不鏽鋼公司承租土地，由儲能案場建置廠商盛齊綠能施工興建。

消息傳開後，榴南里民人心惶惶，氣憤廠商未與民眾溝通就興建，且擔心儲能廠與社區僅一條馬路之隔，日後恐有電磁波危害及火災疑慮，近百名里民籌組自救會要求廠商另外覓地興建。

榴南里長何錦龍說，先前要求綠能公司開說明會不被接受，工業區管理中心也未告知，直到民代出面才同意對居民舉行說明會，遮遮掩掩施工令居民感到被欺騙。

何錦龍表示，該儲能廠規模可能是全台最大，但周邊有600戶的新社區，住戶都是花畢生積蓄才購屋定居，萬一發生火災、有電磁波干擾，要大家怎麼辦？先前國際知名電動車廠儲能廠發生火災，一燒就3、4天，擔心身家生命安全及健康不是空穴來風。

他說，居民原本望中央能源署、雲林縣府共同解決問題，但縣府說是中央轄管，能源署又推給縣府，互踢皮球，居民求助無門。

雲林縣府建設處表示，本案歸屬經濟部產業園區管理局所管轄，申請案件不需要經過縣市政府的同意，但該處接獲陳情第一時間就將民眾的意見反應給經濟部能源署及產業園區管理局，希望針對申設過程法令不足的部分，中央能夠檢討修法加入民眾參與的機制。

能源署則函文表示，該儲能廠興建在斗六產業園區內，並不是住宅區，已要求廠商先暫停施工，持續與附近居民溝通協調。自救會則強調在安全疑慮未解除前，會抗爭反對到底。