考察德國轉垃圾為能源經驗 張麗善：雲林目標2030年全循環

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雲林縣長張麗善於德國時間5月3日參訪德國漢諾威廢棄物處理中心，取經生活垃圾、廢棄物處理與轉廢為能的經驗。張麗善表示，漢諾威廢棄物處理中心透過機械處理篩選分類垃圾，轉成電力、沼氣能源，提供漢諾威市15萬戶電力與冬天熱能提供，值得雲林借鏡。

雲林縣環保局長張喬維指出，德國漢諾威市及臨近鄉村地區每年約產生20萬噸生活垃圾，有3個垃圾掩埋場、21個回收中心、超過55處綠色廢棄物收集點，漢諾威該處廢棄物處理中心每天把生活垃圾進行機械處理，使用不同的篩網將其分離成篩上物、篩下物，篩上物以工業鍋爐轉化為電力；篩下物則在大型發酵槽中發酵，沼氣在熱電聯產廠轉化為能源。

張麗善表示，歐洲在垃圾機械化處理技術已有30年經驗，技術發展成熟，縣府希望達到所有垃圾全循環零棄物目標，本次考察德國重點行程之一是汲取德國垃圾處理方式。

張麗善說，縣府透過零廢棄資源化系統（簡稱ZWS），以及全移動式垃圾機械分選產製固體再生燃料系統（簡稱MMT），垃圾轉化成再生燃料效率已能達到 45％到60％，標售給企業做為燃料，減少燃煤、降低二氧化碳排放量，將能達成2030年全循環的目標。

張喬維解釋，漢諾威廢棄物處理中心主要是固定式的分選處理廠，縣府於前年也從歐洲引進相關設備，操作使用已累積相當的經驗，未來希望規畫一個全密閉式的進料設施，透過本次參訪經驗，未來興建固定廠時可以更精進完善，實踐零汙染，異味能全部分解。