台灣之光！五星飯店冠軍牛肉麵進軍歐洲6國 系列禮盒限時85折起

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台灣是國際知名的美食王國，其中美味的牛肉麵更是馳名國際，不少海外大咖藝人來台指名必吃。在台銷量已超過百萬盒的「晶華冠軍牛肉麵」禮盒，5月1日起於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等6國開賣，上架當地知名超市。歡慶台灣牛肉麵遠征歐洲，台北晶華酒店集結品牌6款牛肉麵品推出「牛肉麵嘉年華」美食活動，饕客可遍嘗五星飯店牛肉麵的美味，還可用85折起的優惠省錢啖美食。

牛肉麵一直都是晶華酒店內的人氣美食，無論是紅燒或清燉口味，都擁有固定的粉絲支持，2012年榮獲第8屆「台北國際牛肉麵節」冠軍、2015年更被美國有線電視網CNN盛讚為「台北最讚牛肉麵」，買氣長紅至今，廣受本地以及國際旅客歡迎。主廚團隊曾經多次受邀前往東京、香港、北京、上海、紐約等多個城市進行客座交流，冷凍以及常溫禮盒6年前開始在香港的超市販售，今年更打開了歐洲市場，與位於英國的食品公司合作生產，將這款屬於台灣的特色美味帶進歐洲市場，消費者可以在英國的Tian Tian Market、Lingermart、Hmart等近30間當地及連鎖超市購買嘗鮮。

為慶祝這難得的重要里程碑，晶華酒店內的「azie」餐廳推出「牛肉麵嘉年華」美食活動饗饕客，包括人氣長紅的「晶華紅燒牛肉麵」、「鐵人麻辣牛肉麵」以及「冠軍清燉牛肉麵」3款經典口味，並加入了以新鮮花椒入饌、滋味辛香誘人的「晶華花椒牛肉麵」，選用牛頰、牛腩以及牛肚3個部位分別滷製的「極致三寶牛肉麵」，以及中西合併、充滿創意的「帶骨牛小排乾拌麵」3款全新選項，售價680至980元不等。

6款牛肉麵中，「帶骨牛小排乾拌麵」是西餐廚藝總監林顯威的創意新作，先將油脂豐富的美國帶骨牛小排以烹調東坡肉的手法，加入醬油、糖、陳年紹興酒蒸煮4至6小時後塑型盛盤；麵條則特選加入日本山藥揉製而成的圓寬麵，煮至Q彈後再拌入牛小排醬汁、烏醋和自製紅油，饕客可品嘗到帶骨邊肉的柔韌口感與麵條融合醇厚醬汁的極致美味。

即日起至5月31日，晶華館內的「Regent Gift Shop」外賣櫃及「晶華美食到你家」同步推出冷凍以及常溫牛肉麵系列禮盒85折優惠，電商平台及外部通路則享9折好康。