北醫大新冠調查：疫情4年超額死亡3.3％ 低於OECD國家

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新冠肺炎重創世界，臺北醫學大學發表調查，2020～2023年期間，台灣超額死亡率為3.3％，與日、韓、星相近，是OECD國家的2分之1。專家分析，台灣疫情的影響集中在2022年後，單看2022、2023年，則超額死亡達10.77％、7.2％。疫情期間的超額死亡不可避免，但台灣民眾配合度高，政策較有彈性，有助於防疫。前衛福部長陳時中則提醒，在氣候變遷影響下，未來的流行病頻率將越來越高，大家對公衛的認知需加強。

北醫大公共衛生學院副教授高志文表示，台灣人口快速老化，每年總死亡人口持續上升，2010年死亡人數14萬4000餘人，至2019年已達17萬5000餘人，而2020年新冠疫情第1年，因政府嚴守邊境及口罩實名制等措施，將病毒阻絕於境外，整體死亡人數不增反減為17萬3067人。

高志文說，以前10年死亡趨勢推估，台灣在疫情前兩年（2020-2021年）的總死亡人數比預期值降低4.85％，未觀察到任何超額死亡，防疫表現乃是全球前段班。到了2022年、2023年，則比預期值增加10.77％、7.2％，高於疫情爆發前。

調查發現，2020～2023年間，台灣平均年超額死亡率約3.3％，是OECD國家的2分之1，與日、韓、星等國接近，並顯著低於美、英、德等高收入國家。值得一提的是，疫情期間，中風、心臟病、癌症等疾病的超額死亡人數並未有顯著增加。

北醫大公共衛生學院副院長白其卉分析，疫情之處，國際爆發流行，但台灣反而因避免接觸，感染數少，2022年才進入流行期，死亡病例增加。不可避免地，也出現了超額死亡。台灣超額死亡低於OECD國家，歸功於政策及國人的配合度，台灣民眾在社交距離等防疫措施的遵從度較高，且政府的政策也較有彈性。

調查也顯示，國人在疫情期間的總醫療服務量比疫情前明顯下滑了10.49％，門診、急診與住院服務量都在2020～2021年間下降1成多，2022年才逐漸回升。白其卉指出，下降的原因可能來自民眾對疫情的自我認知增加、就醫習慣的改變、保護自己免於感染等，而政府推動的邊境管制、隔離、接觸者追蹤、社交距離等防疫政策也是避免醫療資源崩潰的重要策略。統計數據亦顯示，疫情間並未出現延遲、遺漏的就醫需求，2021年5月～2022年間，醫療服務量雖然比2020年上升，但總量仍未達2015年至2019年間的最高量。

陳時中說，台灣疫情的表現非常好，但是疫情中間，政治影響很多，未來公共衛生方面，需要補強政治學、媒體溝通。疫情嚴重度的時候大家非常團結，致死率降低後，大家意見就分歧，未來要讓大家更多體認到，亂的時候要團結一致，一致的行動，對疫情控制最好。近年來氣候變遷嚴重，可預期未來流行病頻率會越來越高，大家對公衛的認知要加強。