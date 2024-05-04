偉大女力典範！單親兒童文教基金會表揚傑出單親媽媽

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由國際單親兒童文教基金會主辦的「第十屆傑出弱勢單親家長表揚」，今（四）日下午假新北市中和區四號公園文創演藝廳盛大舉行，由知名藝人張月麗擔任主持人，立法委員吳沛憶、市議員黃淑君、新北市社會局李美珍局長等多位貴賓皆應邀出席。

單親兒童文教基金會創辦人黃越綏發起的傑出弱勢單親母親表揚，今年度更名為「傑出單親家長表揚」，鼓勵單親的父母親都能參賽。本屆經過評審委員書審、複審及家訪，選出最傑出的十六位，特別在母親節前夕公開表揚，正是給予在困境中的單親家長最大的鼓勵，如同單親之母黃越綏老師常勉勵大家的：關關難過關關過，用正能量來面對挑戰！

此次表揚除了頒發獎狀，臺灣期貨交易所及王雲五基金會也頒發獎金予每一位獲獎的單親家長。台上一字排開的單親家長身著知名品牌iROO特別贊助的服裝，讓平日身兼數職、為家庭犧牲奉獻的偉大母親，在母親節這特別的日子也能嘗試時尚穿搭，展現美麗與自信。

本屆獲選傑出單親家長的唯一男性黃先生，原與前妻一起照護患有唐氏症的兒子，兩人日常生活衝突爭吵不斷。他在離婚後努力工作並細心照顧孩子，積極培養其生活上各項技能，兒子今年已滿十七歲，親子間感情親密。他表示台灣對於身心障礙兒的特殊教育只到高中，後續安置的量能不足，若孩子高中畢業後無法順利進入日照中心，只能在家中照護，將成為家庭的沉重負擔，相較歐美國家對身心障礙者的福利完善，我們可以進步的空間還很大。

這次活動並安排「2023年度單親獎助學金」頒獎，該基金會頒發弱勢單親兒童獎學金已超過十年，協助數千名單親家庭的孩子努力向學。近幾年更結合「許水鏡先生紀念獎學金」來勉勵單親學子。許水鏡先生白手起家，自小喜歡讀書，因家境清寒只能讀到初中，成為一生的遺憾，遺願設立獎學金盼幫助清寒學生，回饋社會。

基金會也特別邀請到謎思星球劇團演出，帶來小約翰史特勞斯的作品「輕歌劇之王」-《蝙蝠》，結合音樂、戲劇、舞蹈及劇場元素，旋律輕快音樂歡愉，表演者以熱鬧詼諧貼近現代生活對話的劇情，成功營造全劇濃厚的喜劇氛圍。

主辦單位於散場時贈送每人一份精巧伴手禮，來賓們都表示頒獎典禮溫馨感人，音樂劇熱情洋溢，是一場相當精彩、令人難忘的母親節活動。