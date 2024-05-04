《電週邊》華碩35周年 從小而美到全球AI領導者

【時報記者任珮云台北報導】華碩成立35周年，以「眾智 ‧ 眾志 (Wiser Together)」為主題，今日在國立臺北大學田徑場，盛大舉行運動家庭日，現場湧入近萬名同仁，攜家帶眷共襄盛舉。

華碩電腦董事長施崇棠在會場上表示，「回憶起36年前在一家昏暗的冰果室夢想著創立一家小而美、但電腦技術天下無敵的公司，如今華碩已經在過35歲的生日，特別在此向所有一起胼手胝足、一路打拼過來的老夥伴，以及後來加入共同打拼的夥伴，致上最誠摯最由衷的謝意。」他期許華碩要持續轉型再造，全體同仁「一起發揮眾智，抓住這次AI革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI的公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業！」此外，施董事長也鼓舞並祝福全體同仁：「運動會也隱含著華碩正在全力塑造的進化與眾智的文化！今天是屬於你們與家屬盡情歡樂的日子，祝福各位同仁都能享受最美好的一天！也祝福所有同仁的家庭都能幸福美滿、心想事成！」

華碩35周年運動家庭日舉辦了一系列趣味競賽，包含「橫掃天下」、「衝鋒陷陣」與「15人16腳」等。透過賽事進行，凝聚同仁向心力，發揮「眾智 ‧ 眾志 (Wiser Together)」過關斬將，持續追尋無與倫比！秉持培育、珍惜、關懷員工的經營理念，華碩不僅為同仁打造各項趣味競賽，也為其眷屬規劃「小小寶貝」、「幼幼寶貝」、「親子挑戰」專區，讓全家大小共享天倫之樂。同時，運動場周邊設有超過80個美食攤位，讓大人、小孩在揮灑汗水之餘，吃得盡興。活動最後，則由「大勢情歌王」陳勢安壓軸出場，演唱《天后》、《勢在必行》等多首經典成名曲，以熱血高亢的歌聲為活動完美收尾。