萬能科大資工系彰顯學生實務技能 強化產業合作與就業機會

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在甫落幕的全國技能競賽分區賽中，萬能科技大學資訊工程系(資工系)負責「網路安全」、「商務軟體」和「資訊網路技術」等職類的分區賽籌辦工作。除了對本系學生培訓外，資工系亦與桃竹苗多所高中職學校合作，支援學生參與「機器人」、「機器人系統整合」、及「雲端運算」等項目的競賽，成績斐然。資工系鍾彥文主任表示：「資工系具有機器人系統整合與機器人等職類所需要的完整設備。另外，資工系長期與亞馬遜雲端運算服務公司(AWS，Amazon Web Services)合作，具有完善的教材與教學經驗，是學生能取得優異成績的主因。」

除了投入競賽，與企業建立實習與合作關係也是資工系發展的主要策略。近日資工系與人工智能股份有限公司(Ai3)和台灣聯想環球科技股份有限公司(Lenovo )等優質企業洽談合作計畫，希望提供學生產業實習的機會。人工智能股份有限公司人資長表示：「公司對於提攜大專院校學生一向不遺餘力，我們有完善的實習生培育與考核制度，讓優秀實習生經過一段時間訓練之後，可以轉正職，享有與正式員工相同的待遇。」台灣聯想環球科技股份有限公司總經理亦表示：「台灣聯想重視與學術機構的合作，致力於發掘與培養新一代的科技人才。我们期待透過與萬能科大資工系的合作，培育具實務工作經驗的學生，讓學生能學用合一，達到畢業即就業的目標。」

對於資工系的未來發展及資源投入，萬能科大校長莊暢博士表示：「學校投注許多經費在資工系，包括設備升級、空間擴充、以及學生的獎勵措施等。我們致力於培養學生具備國際競爭力的專業技能，並透過產學合作強化他們的實務經驗，確保我們的學生能在畢業後迅速適應產業變化，成為各領域的專業技術人才。」

校方表示，萬能科大為培育電競相關產業人才，特地由資工系與資管系同學中甄選好手成立「萬能雄獅電競隊」。萬能科大在校園電競領域中實力名列前茅，在各項競賽上更是屢獲佳績，例如榮獲2023 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽「傳說對決」六都全國組決賽【冠軍】、2023 LSC第六屆英雄聯盟夏季校園聯賽【總冠軍】、2023傳說對決萬爵盃冠軍、2022 LSC 第五屆英雄聯盟校園聯賽夏季賽總冠軍、2022年「台中電競嘉年華」英雄聯盟校園盃冠軍等等，不勝枚舉。

校方強調，萬能雄獅電競隊佳績輝煌，吸引各職業隊的注目，紛紛進行選手試訓邀約，已有數位同學在學期間就前往職業隊伍挑戰更高殿堂，萬能雄獅電競隊可謂是邁向職業隊的最佳跳板。「我們萬能科大資工系訓練出來的學生，廣受企業喜愛。很多畢業生到學校周邊的桃園航空城、桃園工業區相關企業工作，都取得不錯的薪資，而且也有人被台積電等半導體大廠聘用，甚至在國外當年薪8000萬元的世界級電競選手。」校長莊暢談起學生的職場表現，流露欣慰的笑容。