陸嚴管車用尿素出口 韓國轉向越南求助

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓媒韓國商業（Business Korea）報導，根據韓國國貿協會（KITA）1日數據顯示，韓國是中國車用尿素的海外大客戶，然而中國去年十二月卻對韓國設立出口限制，致使韓國從中國進口80〜90％的車用尿素，到去年十一月便終止，這對韓國造成嚴重的供需問題。為解決尿素供應危機，韓國政府尋求中國產地以外的替代方案，包括向越南、日本、沙烏地阿拉伯、卡達等國洽談進口尿素事宜。

中國是全球尿素主要供應國，印度與韓國是重要買家，韓國的尿素有三分之二來自中國。2021年10月，中國以尿素產量減少為由，當月起加強對尿素出口的監管，韓印兩國因此急得跳腳。尿素在工業上可中和車輛尾氣、降低排放，若無尿素溶液，使用柴油的乘用車將無法啟動，柴油卡車只能以20公里每小時的速度行駛。

當時，在中國供應幾近斷絕下，尿素價格飆漲，韓國民眾與業者擔憂物流受到衝擊，紛紛排隊搶購尿素與民生用品。韓國政府為此召開國安會議，對尿素實施限購措施，還不惜直接派出特使團向中國求助，甚至派遣軍用加油機前往澳洲運回尿素救急。

報導稱，由於中國對韓國實施尿素禁止出口，韓國政府與公司只好轉向越南求助，自今年起，越南接手中國成為韓國首要尿素出口國。

報導稱，據韓國國貿協會的數據指出，今年韓國進口尿素中，以越南的數量最多。今年一至三月，韓國車用尿素進口金額達5,000萬美元（下同），其中3,200萬元或64％，來自越南。

目前在韓國所有進口貨物中，沒有一項貨物像中國進口尿素一樣，有如此戲劇性的轉折，迫使首爾當局必須讓供應來源多元化。