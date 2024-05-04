政府出招 中國電動車在法國市場銷量下滑

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中國電動汽車進口到歐洲的激增，引發了歐盟的關稅威脅，預計這將成為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日接待中國國家主席習近平進行國是訪問時爭論的焦點。但自從法國政府規定購買三款最受歡迎的中國製造電動汽車沒有資格獲得現金激勵措施以來，中國電動汽車在法國的銷量已經大幅下滑。

綜合外媒報導，行業數據顯示，中國在法國電動汽車市場的份額下滑。法國並沒有等待歐盟決定實施關稅，而是在12月重新設計了現金獎勵計畫，將迅速獲得市場份額的中國製造車型排除在購買現金獎勵之外。

在此舉之前的幾個月，在法國銷售的三款最受歡迎的中國製造汽車—達契亞Spring（雷諾（RENA.PA）、特斯拉 Model 3 （TSLA.O），以及上汽MG4。

報導稱，根據外媒使用公司和行業機構 AAA Data 的數據計算得出，占市場的 22％。在新的資格規則出台之前，他們的份額在12月飆升至 32％，新的資格規則要求車輛滿足製造過程和運輸到市場期間碳排放量的標準，這對歐洲製造的車輛有利。

此後，這三種型號的市場份額在4月份穩步下降至4％，財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱讚這一下降表明更嚴格的資格規則正在發揮作用。

3日戴姆勒卡車股價下跌6.5％。當這家德國卡車和公共汽車製造商還在強調在歐洲市場疲軟時，投資者感到震驚。

法國政府一直渴望給法國國內汽車製造商時間推出自己的電動汽車車型，並趕上較早建立巨大產能的中國製造商。