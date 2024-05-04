540戶預售屋1周內賣掉一半 南市府急查安南區炒房

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【中時 程炳璋】台南市安南區房價近年持續熱銷，1場位在台南產業園區內的532戶預售屋，上周才開賣，1周內賣掉一半，令人咋舌，驚動台南市政府派員稽查有無投機炒作，業者提出取得建案備查合法申報，台南市地政局表示將持續關注，強調預售屋契約書不得轉讓。

這場預售建案將蓋在台南產業園區（原稱台南科工區）的住宅區內，建商購買3700多坪住宅建地，打算興建約540戶的公寓大樓，是附近最大的1場建案，銷售中心設在九份子重畫區內。

距離九份子重畫區10分鐘車程，業者打出每坪30萬的預售屋價格，比九份子重畫區平均每坪近40萬的建案價格還吸引人，預售屋剛開賣1周，被買家搶訂超過一半，銷售中心假日有如菜市場般熱絡，立遭人質疑有潛銷、炒作嫌疑，營造市場熱銷假象。

台南市政府接獲檢舉，台南市地政局聯合消保官前往稽查，業者拿出建照備查申報，證明合法銷售無違規。

儘管如此，台南市地政局表示將會持續關注後續發展，強調依據現行法規，除非有特殊規定，否則不只嚴禁「紅單」轉讓，連契約書也不得轉讓，違者罰50萬至300萬罰鍰。

根據台南市地政局資料，台南市今年首季的不動產交易量出現顯著縮減。安南區居民卻表示，當地地價、房屋價連年飆漲，九份子建案自台南市升格直轄市時每坪約20萬，現已漲到每坪逼近40萬，仍不斷有建商蓋房子。

黃偉哲市長表示，嚴禁不動產炒作，如有違規查證屬實，即依規定辦理，絕不寬貸，杜絕不動產投機炒作。

台南市地政局長陳淑美呼籲業者自律，勿刻意營造熱銷假象或散布不實資訊，影響交易秩序。