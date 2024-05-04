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亞東科技大學工商業設計系於5月3日在遠東百貨板橋中山店大門廣場隆重舉辦了113級畢業專題展，名為"A Challenging Laboratory"。此次展覽主題強調創意實驗，學生們探索新理念、材料和形式，挑戰傳統，展現獨特的創新設計。開幕式於上午11點開始，並由亞東科技大學熱音社與吉他社的精彩表演注入了活力，現場氣氛熱烈。

亞東科技大學校長黃茂全表示，用百貨商品隱喻符合需要就是值得，不符需求就是不值得。包含剛才精采的表演、會場默契絕佳的主持人以及所有展出的作品，都是符合需要，也就是值得，是一場非常值得期待的展覽。

接著，新北市板橋區議員林國春也在典禮上發表了激勵人心的講話。他比喻學生們的表現如同被重新發掘的閃耀珍珠，光彩奪目。林議員對學生的活力與創意給予高度讚賞，並祝福展覽活動一切順利，期望學生們在未來的設計領域繼續發光發熱。

本次畢業展由畢業團隊與工商業設計系姜彥竹主任及師生團隊共同策劃，展出31件具創新性的實驗性作品。特別引人注目的是陳俊豪教授指導的「海洋生態磚」項目，此作品利用廢棄蚵殼製成具有生態保護功能的海岸防護設施，展示了學生對環境保護的承諾，該作品也作為致贈貴賓的參觀禮，代表新世代對環境保育的重視。

此外，高繼徽教授指導的「公車緣石停靠平臺」項目，通過其獨特的曲線設計，不僅提高了公車運營的安全性，還通過不同顏色的分區，提高了公車站的運轉效率和空間利用，確保乘客安全。

亞東科技大學以其豐富的創新創業教育資源和卓越的教學品質聞名，本次展覽再次彰顯了學校在培養學生創新思維和創業能力方面的優勢。未來，學校將繼續激發學生的創新潛能，培育更多創業人才，推動校園創新創業文化的蓬勃發展。歡迎大家蒞臨遠百展與新一代設計展，亞東科技大學師生團隊期待您的蒞臨指導。

展覽詳情如下：

遠百展

地點：遠東百貨公司板橋中山店大門廣場

日期：2024年5月3日至5日

新一代設計展(亞東科技大學展區)

地點：南港展覽館2館1樓A-14

日期：2024年5月24日至27日