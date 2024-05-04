草屯淨水廠即將完工 游顥籲：供水應南投優先

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行政院長陳建仁今（4日）視察「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫：草屯淨水場新建工程」，位於南投草屯鎮烏嘴潭人工湖完工後每日供水量達25萬噸，但其中21公噸供彰北、芬園等地使用，只留給草屯4萬噸，對此，立委游顥表示，「南投不要只蓋1個漂亮淨水廠，卻無水可用！」，要求鳥嘴潭供水應優先滿足南投縣內用水需求。

鳥嘴潭人工湖工程歷經多年施工，未來該人工湖供水量目標為每日25萬噸，其中21萬噸供應彰化地區用水，4萬噸供應草屯地區，而草屯淨水場是因應鳥嘴潭人工湖完工後該場將日供4萬噸水予草屯地區。

行政院長陳建仁4日特別到南投草屯視察「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫：草屯淨水場新建工程」，除南投縣副縣長與會，立委馬文君、游顥以及羅美玲皆到場關心。

游顥表示，南投縣副縣長王瑞德當面向行政院長陳建仁反應，南投供水不足，自來水普及率過低，要求中央增加自來水延長管線工程或簡易自來水工程預算，唯陳建仁沒有正面回應，讓人遺憾。

游顥表示，包括集集攔河堰等完成後都是滿足外縣市，但對南投實際助益非常小，南投縣水源長期不斷供給外縣市居民使用者，但南投縣內地方需求，行政院應該做通盤檢討，照顧南投。

游顥強調，南投縣的自來水普及率及水管汰舊換新都仍需要中央的支持，包括草屯鎮的東8里尚有4800戶連基本每日用水5000噸常常面對供水不穩定問題，南投不要只蓋一個漂亮淨水廠，卻無水可用！草屯淨水廠應優先滿足南投縣內用水需求，剩餘供水量再調度外縣市，才能實際解決南投縣用水問題。