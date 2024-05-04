立彩建設捐贈2輛黃牌重機 助攻霧峰警局快速處理車禍事故

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台74號快速道路是環繞台中市的重要快速道路，全長37.7公里，其中近9公里屬於霧峰分局轄區，每年發生約300多件交通事故，經常造成道路塞爆的窘境！立彩建設機構得知後，大方捐贈2輛黃牌重機給霧峰警分局，讓警方能穿梭車陣，及時到達現場處理交通事故。

立彩建設機構秉持回饋社會的初衷，慷慨捐贈霧峰警分局2輛警用大型黃牌280cc重型機車，價值40萬元，昨（3）日在分局前舉行捐贈典禮，由分局長陳祥麟代表受贈，並感謝立彩建設機構的善舉，也展現警民合作為共建和諧、安全社會而努力的決心。

立彩建設機構總經理李俊廷，其實與霧峰分局長陳祥麟是國小到高中的同學，2人情誼深厚，一見面就有說不完的同窗話題，儘管畢業多年，但都在不同崗位為社會付出心力。

李俊廷一聽到霧峰警方在台74線處理車禍所遇上的困境後，馬上答應捐贈2輛大型重型機車，這也讓霧峰警分局在台中市15個分局中，第一個擁有黃牌重機處理交通事故的分局，且還適度改裝，以符合女姓員警體格上的差異。

陳祥麟表示，交通事故處理貴在迅速，才能避免事故擴大，減少民眾久候，使交通順暢無礙，感謝立彩建設義行善舉，不僅加強員警執勤的安全與便利性，也提高服務效能，大家共同為打造安全宜居的城市而努力。