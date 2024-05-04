失親台灣狐蝠寶寶長胖 可愛猶如翅膀小黑狗

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農業部林業及自然保育署花蓮分署上月21日接獲通報，有民眾在花蓮市區拾獲失親的台灣狐蝠幼蝠，經台東縣池上鄉野灣動物醫院安置照養，不僅長胖達百公克，一雙大眼搭配犬相臉型，猶如長了翅膀的小黑狗。

台灣狐蝠為數量稀少之瀕臨絕種保育類野生動物，台灣首例救援僅2周大的狐蝠寶寶，由於缺乏相關照養經驗，花蓮分署廣泛徵詢國內及日本狐蝠專家，建立照養流程，並嘗試將幼蝠放回原拾獲處，但連經兩夜，母蝠僅在幼蝠周邊繞飛，並未接離。

花蓮分署於23日將幼蝠交予野灣野生動物保育協會在池上設置的野生動物醫院照養，由獸醫師依其成長狀態，並評估成體後是否適合野放。昨（3）日於臉書粉絲專頁公布狐蝠寶寶的最新狀況，「水汪汪的大眼睛和小狗般的臉型，像極了長了翅膀的小黑狗」。

野灣表示，目前小狐蝠體重穩定上升將破100公克大關。雖然每天都要排班餵奶到晚上12時，保育員餵到睡著，狐蝠也喝奶喝到睡著，但對於這次救傷案例可以累積的基礎研究資料，大家還是樂此不疲。

野灣表示，這是全台首例的台灣狐蝠幼蝠救傷，由於過去並沒有救傷與幼獸照養的紀錄，野灣在與花蓮分署妥善交接案例資料後，隨即諮詢林清隆博士；同時，國立台北大學陳湘繁教授也主動分享日本研究學者寶貴的救傷經驗，讓野灣團隊可以從生命史資料與國內外的相關經驗中拼湊合適的照養流程。

野灣表示，期待小狐蝠可以順利健康的長大，野灣會定期更新小狐蝠的近況。