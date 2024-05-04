花蓮觀光紓困振興方案出爐 觀光署：旅遊補助6月上路

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因應0403花蓮地震災情救災、重建及振興工作，交通部觀光署4日表示，第一時間協助旅宿業推出三波旅宿業協助方案，包含受災旅宿業融資信用保證及利息補貼、受災戶短期安置旅宿，以及行政院推動花蓮振興觀光補助方案，積極協助花蓮觀光振興作為。至於外界關心旅遊補助期程，觀光署也宣布，自由行及團體旅遊補助於6月1日起實施

觀光署說明，在協助受災旅宿業融資相對信用保證及利息補貼部分，觀光署與國發會、經濟部中小企業署合作「0403花蓮地震融資保證專案貸款方案」，由花東基金專案提撥20億元，提供200億元貸款總額度，以及利息補貼金額最高50萬元；觀光署啟動「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」提供相關融資信用保證協助方案，協助受災旅宿業者取得資本性融資周轉金貸款，加速業者災後重建並恢復正常營運。

針對協助受災民眾入住「花蓮短期安置旅宿」，觀光署說，積極媒合花蓮合法旅宿業者，使受災戶能以月租方式短期入住合作旅宿，最長3個月，月租費用由政府定額補助旅宿業，受災戶免負擔旅宿月租費用。

並補助額度以每戶每月入住1間客房為單位。入住雙人房者，每房每月補助旅宿業者3.2萬元；3人（含）以上入住四人房者，每房每月補助旅宿業者4.4萬元。倘受災戶有其他需求，得與旅宿業者另行協調約定。

至於振興花蓮觀光補助方案，觀光署說，有助促進花蓮觀光產業經濟。而行政院4日在花蓮縣政府主持「0403震災復原重建專案會議」，重申行政院在振興花蓮觀光經費部分編列15.84億元投入於花蓮地區為主，包括交通部12.31億元及其他經濟文化農業等各部會的3.53億元。

另在交通部振興觀光旅遊編列12.31億元方案有三大部分，包含一、旅宿業融資信用保證1.2億元。二、旅遊振興後自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元，共編列9.65億元。

而目前規劃國人入住花蓮縣合法旅宿，平日（周一至周四）每房每晚依實際住宿房價最高補助1,000元、假日（周五至周日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。自由行及團體旅遊補助時間於6月1日起實施，相關方案的詳細實施時間與方式，將另行公布。

第三部分則是交通優惠措施共1.46億元，包括台灣好行及觀巴6,000萬元，台鐵Taiwan pass 1,000萬元及觀光專列5,100萬元，花蓮包機及行銷推廣宣傳2,500萬元。

針對花蓮縣政府關切提高花蓮包機補助部分，觀光署已納入1,000萬元補助額度內，按不同市場分別提高為30萬元、35萬元、40萬元。

觀光署強調，持續掌握花蓮災後復原進度，全力協助花蓮觀光振興措施，期能透過三波協助方案，共同帶動花蓮觀光產業復甦，振興在地旅遊。至於東部地區觀光振興所涉及的其他需求，觀光署將於行政院觀光平台會議研商相關作為。