2024科學探究競賽上千隊伍較勁 網路票選起跑

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至今已舉辦11年的「2024科學探究競賽」，鼓勵無論學生、還是社會人士普及科學素養，這次吸引上千隊伍報名，即日起開放網路票選，主辦方透露，該競賽女性選手比例已連續2年超越男性，是有別於一般培養菁英的科學競賽，是推廣科學教育的重要平台。

「2024科學探究競賽—這樣教我就懂」，由教育部國教署指導，並由國內五大科學博物館、國立高雄師範大學與國研院國網中心共同合辦的競賽，邀請國內20多個科學產學研機構為協辦單位，今年已經邁入第11年，賽事以「科普說故事」為主軸，競賽分成國小、國中、普通高中、技術高中、教師與大專社會組。

有別於一般科展係培養菁英，競賽初賽評審長黃琴扉教授說，此競賽普及培養科學轉譯者與傳播者，增進科學的幸福感所創辦的比賽，為鼓勵女性、新二代與原住民參加科學探究競賽，給予每位選手加總分0.5分鼓勵，已經連續兩年超越男性參賽選手，且女性參賽的比例也比2023年來的更高。

競賽執行長蔣振宇表示，由於選手們對作品成果相當重視，且具有工匠精神，每年約有30％的選手選在繳件截止日才上傳影片或多次更改作品，約有15％的選手選在最後一個小時才上傳，由於選手的影片屬於為高解析度影片，為容納廣大的學生於上傳影片作品時，能夠保持穩定且不壅塞，需藉由國網中心提供大量的頻寬，才足以達到競賽公平性。

主辦單位表示，今年賽事共吸引來自海內外1069隊伍報名，其中917隊完成作品繳件，共2056位選手參賽共同參與，自即日起至5月6日止開放網路評選，邀請民眾觀賞心目中的科學作品，票選結果雖不列入競賽成績，但選手都期待作品能被更多人肯定。