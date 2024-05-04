琴聲飄揚 第3屆「草鞋墩鋼琴比賽」成績揭曉

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「草鞋墩鋼琴比賽」舉辦3屆，報名人數從第1屆的70多名成長到156位，已成為為中部五縣市學生競技舞台；第3屆「草鞋墩鋼琴比賽」今（4日）在草屯國小承學堂舉行頒獎典禮，南投縣長許淑華特前往祝賀獲獎學生，她期勉學生都能透過適性多元學習，找出自己的興趣，全力以赴，並達到德智體群美五育均衡發展的目標。

「草鞋墩鋼琴比賽」目的在倡導國民音樂文藝風氣，提升人文素養，並希望透過比賽來提升學生音樂水平。第3屆「草鞋墩鋼琴比賽」成績揭曉，4日在草屯國小承學堂舉行頒獎典禮，由草屯國小校長陳照明主持，縣長許淑華親自頒發獎座及獎狀。

許淑華說，感謝南投縣家長會長協會3年來持續挹注經費支持辦理草鞋墩鋼琴比賽，活動相當成功，報名人數逐年成長，今年規模已達156人，不論是國小組或國中組，都是人才濟濟，個個音樂才華洋溢，競爭激烈。

許淑華說，這項比賽更受中部地區教育界及家長矚目，已經成為中部五縣市學生每年的盛事與競技舞台。她也期許這項音樂盛事明年規模能夠更加盛大，未來除了提高國內音樂水平外，也能培養出國際演奏人才。

南投縣家長協會表示，這項鋼琴比賽從第1屆的70多位報名參加，到此次156位報名參加，顯示家長對於音樂教育的重視，希望明年報名人數可以突破200位，賽程也能擴大為2天，讓更多學音樂的孩子都能在此挑戰自我，展露才華。

陳照明指出，縣府推展藝文領域課程教學有成，縣內參賽學生眾多，此次比賽分為2個場地來舉行，動用了8名評審老師及多位工作人員，學生演奏水準每年都在提升，今年更可看出各家好手來勢洶洶、表現不凡。