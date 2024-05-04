連日降雨很有感 石門水庫蓄水量增加1758萬噸

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北台灣近日這波降雨有感，石門水庫今年水位在4月23日晚上8時219.16米最低，不過連續降雨後，4日已經回升到224.17米，蓄水量為6701萬噸，蓄水率為32.7％。蓄水量增加1758萬噸，降雨效益明顯。

水利署北區水資源分署指出，近期降雨對石門水庫及寶二系統具體效益明顯，石門水庫水位上升超過5公尺，寶二系統蓄水率接近50％，北部地區水情已逐漸𨍭好。其中石門水庫於今年水位最低在4月23日晚上8時為219.16米，蓄水量為4943.12萬噸，蓄水率為24.08％。但自4月下旬起之連波降雨後，今日下午2時水位升至224.17米，蓄水量為6701萬噸，蓄水率為32.7％％，計水位回升5.01米，淨蓄水量增加1758萬噸，蓄水率提高8.62％，降雨效益明顯。

寶二系統水庫於4月23日蓄水量降至1052萬噸，蓄水率為28.8％，但亦因自4月下旬起之連波降雨後，今日下午2時蓄水量為1778.2萬噸，蓄水率為48.7％，淨蓄水量增加726萬噸，蓄水率提高19.9％，降雨效益亦十分顯著。

北水署提到，石門、寶山及寶二水庫入流量仍均高於出流量，水庫水位仍會上升。又氣象資料分析顯示，今、明天仍可能有降雨，將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水。

至於中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況，且農田如經雨水充分供應即可優先使用河川及埤塘水源供灌，將水節省蓄存在水庫以增加蓄水量，各供水單位均全力合作維持正常供水中。至於是否有實施人工增雨規畫？將視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。