台北遠東香格里迎母親節 海陸美饌、頂級Spa住房、精品級蛋糕寵媽

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看好母親節寵媽商機，五星級飯店台北遠東香格里拉推出一系列涵蓋餐飲、住宿、烘焙的母親節方案，搶攻孝親商機。館內義式餐飲、日料、粵菜、上海菜4家餐廳推出母親節限定菜單，5月12日前，帶媽咪享用各餐廳母親節菜單，可獲贈香氛能量按摩8折券。入住母親節主題住房專案，可享一泊三食、房間升等、按摩療程等專屬禮遇。此外，飯店也推出4款精緻又美味的母親節蛋糕，陪伴媽咪歡度佳節。

【義日粵滬4廚海陸美饌寵媽 用餐送限量SPA保養組】 餐飲料理向來是台北遠東香格里拉的強項，迎接母親節，館內「馬可波羅」義大利餐廳、「ibuki」日本料理餐廳、「香宮」粵菜餐廳和上海「醉月樓」分別推出母親節限定菜單，精選波士頓龍蝦、北海道鱈埸蟹、日本和牛等頂級海陸食材，用豐盛美食感謝媽咪平日的辛勞，套餐每位3280元加1成起，10人桌菜每桌28,888元加1成起。

喜歡中式料理的媽咪，「香宮」主廚廖晉輝為母親節準備10人份豪華桌菜，道道皆精選佳餚，可吃到餐廳必點招牌「香宮脆皮烤鴨」，還有以古法溫火慢燉老母雞的「雲林黑蒜燉花膠元貝菜膽雞湯」、清爽養生的「濃湯蝦乾鮮淮山浸澎湖絲瓜」、蝦肉Q彈多汁的「上湯奶油爆澳洲海虎蝦」等，不論內用或外帶皆加贈7吋蛋糕和氣泡酒1瓶，適合家庭聚餐歡慶佳節。

如果想品味異國風的母親節大餐，遠東香格里拉「馬可波羅」義大利餐廳是可以考慮的口袋名單，位於38樓高，可飽覽城市景觀，是不少情侶約會或求婚會選擇的星級景觀餐廳。

「馬可波羅」義大利餐廳主廚徐維志為母親節精心準備了4道式義式風味晚間套餐，套餐以鹹香美味的「香煎北海道干貝佐伊比利火腿襯白花菜泥」登場，爽口開胃；接著是「甜玉米湯佐煙燻鰻魚」上桌，主廚將洋蔥煎至焦黃，再倒入新鮮玉米濃湯，搭配一串煙燻鰻魚，口感層次豐富。豐盛的海陸主菜「烤半隻波士頓龍蝦搭配美國肋眼牛排」，主廚展現義大利料理中對食材極致追求的哲學，透過精品級的百萬Josper Grill烤爐精準火候控制，龍蝦肉質鮮美彈牙，肋眼牛排外香內嫩，搭配傳統義式烤蔬菜，呈現義式料理的新鮮原味。餐後甜點以「草莓乳酪慕斯佐香草冰淇淋」收尾，酸甜沁心，滋味甜蜜。

5月12日前，民眾帶媽咪享用各餐廳母親節菜單，即贈位於飯店40樓施舒雅SOCIÉ Spa「香氛能量按摩課程60分鐘」8折券及第2位75折優惠券，憑券體驗再贈價值2000元的英國「ESPA精緻賦活旅行組」，限量50名。

【母親節獨家SPA住房專案 媽咪獨享尊寵體驗】 不只用美食寵愛媽媽，在這個寵媽無極限的溫馨5月，不妨安排母親大人到五星級酒店度假，樂當一日女王。台北遠東香格里拉推出「美麗時刻 母親節獨家Spa」住房專案，直接免費升等至豪華閣尊榮客房，享受有「飯店中的飯店」美名的豪華閣貴賓禮遇，包含豐盛早餐、下午茶以及晚間雞尾酒歡樂時光暢享小點與飲品，還可至「李白居」期間限定的Dream Bar享用迎賓精選特調2杯；再加贈「施舒雅SOCIÉ Spa」價值4400元的香氛能量按摩或深層肌肉按摩療程60分鐘。此外，房客還能免費享用設備齊全的健身房、三溫暖、頂樓戶外景觀恆溫泳池等休閒娛樂設施，讓平嘗總是為家庭奔忙的媽媽，全程待在五星飯店裡，樂享難得放鬆身心的Me Time。此專案每晚9400元起，需加15.5％的稅與服務費。

台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示，飯店自3月起就陸續接到預訂母親節聚餐的訂位，預估今年母親節檔期整體餐飲營收較去年增加15％。而住房方面，從即日起至5月31日推出母親節Spa住房專案，以女性喜愛的香氛按摩與豪華閣行政樓層尊寵禮遇增加買氣，預計為4、5月住房率帶來10％成長。

【4款母親節限定蛋糕甜寵媽咪 精品高訂質感好看好吃】 此外，歡慶佳節不可少的母親節蛋糕，今年台北遠東香格里拉以精品高訂質感精心設計4款母親節限定蛋糕，每款都兼具顏值與美味。母親節限定蛋糕每個1580元起，需提前預訂。

母親節主題蛋糕首推以華麗花瓶造型加上粉嫩康乃馨鮮花裝飾的「馨之女王」，這款花瓶造型蛋糕，一次搞定鮮花與蛋糕，實用有創意。蛋糕外型設計以喜愛花藝的氣質媽媽為靈感，巧思將杏仁巧克力海綿蛋糕、抹茶巧克力霜和栗子丁層層堆疊成濃郁內餡，外層抹上質感細膩、口感滑順的香濃奶油霜，並以大片金箔與精緻花草點綴，讓花器造型更加璀璨奪目。花瓶上插滿了新鮮的粉色玫瑰、康乃馨、桔梗等應景花卉相互呼應，是款讓媽媽感動歡喜，燦笑如花的質感蛋糕。

另有可吃到5款莓果，如寶石般閃亮的「藍寶石的獻禮」、夢幻花圈造型的「茉莉夫人」以及簡潔優雅的「紫薯芋您」長條蛋糕，無論是擁有藝術氣質、散發時尚魅力、甜美優雅或是親切溫暖的母親類型，都能挑選出讓媽媽心花朵朵開的風格蛋糕。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！