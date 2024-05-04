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蝦皮「5.5媽呀購物節」撒優惠券 抽免費婚紗照拍攝

  • 中時即時 古明弘
蝦皮購物「5.5媽呀購物節」攜手「韓國藝匠」打造好禮三重奏，完成指定任務抽免費婚紗照拍攝機會。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）
蝦皮購物「5.5媽呀購物節」攜手「韓國藝匠」打造好禮三重奏，完成指定任務抽免費婚紗照拍攝機會。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

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母親節進入倒數，蝦皮購物推出「5.5媽呀購物節」攜手知名韓式婚紗攝影品牌「韓國藝匠」打造好禮三重奏，用戶只要完成指定任務，就有機會抽免費婚紗照拍攝機會，此外，蝦皮購物更攜手契爾氏、蘭蔻、寶拉珍選等名品下殺最低6折起。 即日起至5月5日推出全站免運吃到飽，5月5日當天加碼超商限量免運，蝦皮同時豪撒全站5折起優惠券，最高現折999元(數量有限)，平台還祭出蝦幣回饋，最高回饋250蝦幣，加碼再抽1萬5000元折價券。

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