鄭文燦赴花蓮開震災聯席會議獲共識 3訴求將研議

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行政院副院長鄭文燦4日率同各部會次長級以上人員前往花蓮與花蓮縣政府團隊召開聯席會議，討論「0403震災復原重建方案」計畫對接。鄭文燦於會後表示，該次會議產生很多共識，包括公共建設復原重建、災民安置與家園重建、產業振興及觀光旅遊振興。另針對花蓮提出各項需求，包含水電費免收延長為6個月、營建混合物去化補助、編列國土重測經費等，已請相關部會妥為研議。

鄭文燦表示，行政院會於5月2日通過「0403震災復原重建方案」，總經費為285.5億元，並以「從速、從寬、從優」的方式，幫助受災地區與民眾，內容分為四部分，包括產業紓困振興40.8億元、民房災損安置及重建58.4億元、公共設施搶修及重建184.4億元，以及其他經費1.9億元。院長陳建仁非常重視花蓮的重建復原進度，特別指示由他率同各部會與花蓮縣政府對接各項復原重建及紓困振興方案。

鄭文燦指出，針對受災產業紓困部分，由花東基金提列20億元擔保額度，可協助中小企業信保額度擴增為200億元，目前經濟部正進行各種受災企業的座談，瞭解相關需求。另針對觀光旅遊業部分，政府則提列1.2億元信保基金，可擴大融資約20億元，每一旅宿業最高可貸款3,000萬元，週轉金1,000萬元。勞動部針對觀光旅遊從業人員的薪資補貼則將比照COVID-19方案進行，鄭說，政府將為花蓮量身訂做合適方案，全力支持觀光旅遊業可在不裁員情況下，度過困難。

鄭文燦進一步說明，針對花蓮觀光旅遊的振興，總經費是15.84億元，其中自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元，及台鐵觀光列車5,100萬元等。同時將補貼國際觀光客包機、台灣觀巴及臺灣好行等措施，積極吸引國際旅客能前來花蓮觀光。另文化部、農業部與原住民族委員會都將推出花蓮限定的促進觀光政策，包括文化部編列2,000萬文化幣買一送一活動；農業部則將推出1.83億元農遊方案以及原住民委員會另外提列3,000萬元推動部落旅遊。

鄭文燦特別指出，震災造成花蓮觀光產業極大的影響，中央匡列的觀光振興方案15.84億元將全數用在花蓮，不會有其他縣市排擠問題，並且已責成交通部觀光署6月1日就開始實施；鄭也指示交通部儘速修復蘇花公路下清水橋路段，務必在5月底前完成雙向通車，讓花蓮的交通儘速恢復正常。

鄭文燦於聯席會議會後表示，該次會議產生很多共識，都希望「從速、從寬、從優」儘速完成各項災後復原重建方案，包括公共建設復原重建、災民安置與家園重建、產業振興及觀光旅遊振興。針對花蓮縣政府所提的各項需求，包括水電費免收延長為6個月、營建混合物去化補助、編列國土重測經費等建議，鄭皆指示相關部會妥為研議，全力協助縣府各項重建復原工作。

鄭文燦說明，內政部將於5月6日在花蓮設置「花蓮重建辦公室」，各單位會進駐服務民眾，後續也會辦理相關說明會，協助民眾重建復原工作。鄭並表示，中央地方務必齊心合作，以協助災民為最高目標，儘速落實各項重建復原工作，並加速推動紓困振興方案，中央地方一條心，成為災民最大的後盾。