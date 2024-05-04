每坪實價最高88.5萬元! 遠雄集團插旗台中七期首發案「遠雄琉蘊」登場

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520檔期蠢蠢欲動，房市已報佳音，遠雄集團插旗台中七期的首發案「遠雄琉蘊」，在地段、品牌、公設規劃等磁吸力下，在價、量表面上，都開出紅盤，據內政部實價登錄資訊顯示，已揭露103筆成交件數，每坪最高成交單價達88.49萬元，突破七期預售屋市場單價天花板；遠雄預期2024年是「審慎樂觀」的一年，量可望持穩、價微漲，今年全台推案目標達370億元，其中台中就部署190億元、占比達五成，為重中之重的一級戰區。

台中七期的百億指標大案「遠雄琉蘊」，今（4）日宣布，攜手臺中國家歌劇院，共同打造臺中獨有的七期藝術生活圈，共享頂級藝文饗宴，也規劃一系列藝文展演活動，提供尊榮禮遇VIP專屬包廂。

遠雄房地產公司總經理張麗蓉今天在記者會中表示，遠雄房地產看好全台房市，全年推案目標達7大案、總銷金額達370億元，其中台中就達190億元，預計推出4大案，為全台重點戰區。

張麗蓉指出，台中房市在重大建設都到位、中科園區加持下，遠雄房地產今年1~4月線上銷售中的新案，全台成交金額累計達152億元，平均「1天1.25億元」，已超越年初訂下的目標「1天1億元」；其中，台中成交金額達51億元，占全台成交金額比重達三成，而「遠雄琉蘊」就貢獻22億元，顯示台中已是重中之重的房市熱區。

遠雄建設近年來重兵部署台中，其中，首度插旗台中七期蛋黃區地段的首發案，即為「遠雄琉蘊」，不論價、量表現，都開出紅盤。

據內政部實價登錄資訊顯示，「遠雄琉蘊」已揭露實價達103筆，每坪最高成交單價為88.49萬元，為26樓4房、總價4,193萬元的戶別。

張麗蓉表示，「城市因為建築而偉大！建築因為人而美好！」這塊「遠雄琉蘊」的基地，取得之初，非常不易！當初遠雄建設買下這塊地的時候，集團即開始針對大數據分析，為這塊土地，量身打造，規畫出33~45坪的「新坪種」產品規畫，拉開與當時七期普遍都是60坪以上、甚至1、2百坪豪宅產品之間的距離，而且就在正北七期的臺中國家歌劇院生活圈超級蛋黃區地段，打造出這棟非凡的建築。

遠雄房地產副總經理蘇淑萍表示，「遠雄琉蘊」基地面積達1,213坪，總銷112億元，共336戶，規畫27樓及34樓兩大棟，每坪開價平均86~96萬元，為「新坪種」的坪數定位，主力坪數為33~45坪，是七期市政北七路門牌黃金三角內唯一規劃33~45坪的稀有「新坪種」產品，每戶包括停車位總價約2,900~4,500萬元，並且規劃七期罕見的27樓高空無邊際泳池，引發豪宅客圈討論熱度，因此甫一開案就一舉打響頂端市場能見度，並以每坪坪88.49萬刷新七期預售市場最高單價紀錄。

蘇淑萍表示，「遠雄琉蘊」已購客戶有4成為台中本地客，6成為外縣市客戶，包括傳統產業企業主、醫師、科技業高層主管等，都是主力客戶。

觀察台中的總體房市，遠雄房地產信心十足，尤其七期，地位已不可動搖。

張麗蓉指出，台中市整體房市買氣強勁，主要原因是利率維持不升息、電費調漲等各項民生物資通膨效益、預售禁轉售鎖籌碼效應以及新青安，預售屋市場更因具備低自備、付款輕鬆的特性表現亮麗，讓自住及長期置產客戶攻買氣以外，自住客戶大多也認為會漲價的預期心理濃厚。

台中房市近年以總價主導的剛需市場，小宅當道2房~3房，產品總價在1,500~2,000萬左右，去化速度最快，除符合目前家庭結構，也具備低總價、好轉手的優勢，置產與自住兩相宜優勢。在未來碳稅徵收、營建、物料成本等逐年提高成本之下，消費者也以提早進場抗通膨來應對。

遠雄房地產台中區預售分析，今年個案每月平均新來人333組，較2023年Q4的平均月新來人216組，漲幅54.2％，個案的成交總金額月均也較去年Q4提升5.9％，觀察今年台中房地產現況無論人氣、買氣同步逐漸轉強。

蘇淑萍指出，綜觀七期市場，從需求面分析，由於世代人口遞減，以及手中已不缺大坪數，反而開始追求「設計感越強越好、公設越頂奢越具話題性越好」的精品住宅。也因此，「遠雄琉蘊」一口氣將無敵視野的無邊際泳池做上27樓高，滿足頂端客、七期二代買家新形態的潮流社交生活需求。

她表示，七期唯獨中階30~45坪市場真空已久，「遠雄琉蘊」由101地標建築師李祖原、北京奧運鳥巢場館與上海世博台灣館燈光大師袁宗南，與涵碧樓、鄉林皇居、臺中帝寶等台北多間豪宅的御用空間設計師王勝正等3大台灣豪宅巨擘聯手打造七期綠瀑建築地標。以均質宜居為最高標則，控制在6併格局，規劃高樓層無邊際泳池、宴會廳等豐富公設，滿足七期買家愛好尊榮與習慣被服務的豪宅文化。

看好520檔期至下半年房市，遠雄房地產規畫持續推出台南總銷60億元「遠雄綠禾」、高雄40億元「遠雄中都案」、北投80億元「遠雄新洲美案」、台中50億元「遠雄機捷案」、台中30億元「

遠雄創研段案」等，全台積極布局。

張麗蓉表示，營建成本居高不下，2024年將開徵碳費，加上FED有機會降息，全年經濟景氣可望較2023年成長，在政策面上，也應不致出現更激烈的打房手段，總體來說對房市可樂觀期待。