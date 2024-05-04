CPC提倡家庭活動 逾500位同仁眷屬參加春季戶外體驗學習之旅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

延續過去傳統，財團法人中國生產力中心(CPC)在每年母親節前夕都會舉辦「春季感恩母親節戶外體驗學習活動」，並鼓勵員工攜眷參加，今年戶外體驗學習地點選在桃園，今（4）日上午安排了虎頭山環保公園體驗健行活動，下午則安排金格︱卡司．蒂菈樂園參訪綠建築環保觀光工廠，CPC同仁報名踴躍，超過500名同仁及眷屬參加。CPC總經理張寶誠在午宴中特別致贈康乃馨給出席的同仁母親。

張寶誠指出，CPC去年營運績效能創新高，要感謝同仁們背後支持的家人，因此，將今天活動主題定為「無盡感謝 感恩有您」。CPC在董事長許勝雄、總經理張寶誠20多年的帶領下，強調家庭化的工作文化，鼓勵同仁與家人多相處。張寶誠總經理也提到，CPC的同仁在育兒生女上也相當具有生產力，在今日的活動中，同仁除了帶著母親參加外，還有許多年輕同仁帶著孩子出席，大手攜小手一同在風光明媚且綠意盎然的園區體驗自然、探索生命的旅程，結合知性與趣味，玩得盡興，吃得開懷，度過不一樣的母親節。

上午在虎頭山環保公園體驗健行活動，在這擁有大桃園360度全景視野，虎頭山環保公園全區以自然生態工法，減少對環境不必要的破壞。另設有步道、木造景觀涼亭、大草皮、拼貼座椅等設施，且鄰近全台保存最完整的日式神社-桃園忠烈祠暨神社文化園區，以及多條步道供人休閒散步，讓我們用不同角度深入探索桃園之美。

張寶誠總經理分享，每年在母親節前一個禮拜CPC都有一個學習及成長的活動，數十年來CPC無論遇到什麼樣的經營環境，對外綻放熱情以造福社區、回饋鄉里實現社會責任，既熱愛工作也享受生活。透過這樣的活動，為的就是讓同仁有機會跟家人好好聚會，增進感情；也讓同仁的親人有機會認識CPC，成為同仁最堅強的後盾。

下午安排到金格︱卡司．蒂菈樂園參訪綠建築環保觀光工廠，建築外觀猶如年輪蛋糕切面，由日本頂尖建築團隊設計的綠能環保建築，獨家打造水車生態園區，利用坡降方式營造水深變化及多元的生態空間，以人工溼地概念提供水生動植物的適宜棲地，在都市中也能體驗大自然的奧妙。CPC春季感恩母親節戶外體驗學習活動在一片歡笑聲中，活動圓滿順利結束。

CPC以協助企業提高生產力為創立任務，致力扮演經營模式的拓荒者、價值速度的推動者以及知識管理的領航者之角色，在成為最具信賴價值的經營管理顧問機構使命下，多年來積極結合國內、外菁英機構，並導入創新管理技術，厚植經管輔導專業能力，以企業經營輔導及教育訓練專業引領企業不斷成長。

從2001年CPC啟動寧靜變革，在全體員工的共識下訂出明確願景，透過知識管理平台的建立，以合理化、團隊化、價值化、家庭化形塑新的企業文化。迄今CPC超越一甲子，成為國家經營管理人才庫，協助企業精進體質，轉型升級，創造優勢，提升總體競爭力。