bgreen邀脊椎保健達人-鄭雲龍老師至台中遠百分享「脊樂舒壓之道」

母親節將近，除了全家聚餐一起吃頓好料外，也要想想如何助(祝)媽媽在日常生活中能夠放鬆舒壓，享受健康運動和一夜好眠? 長期關注全民健康的專業律動領導品牌「bgreen運動家具｣，今(4)日特別邀請脊椎保健達人鄭雲龍老師，於台中大遠百Top City擔任一日店長，親自示範及教導現場民眾，如何透過全球首創的運動家具，搭配各款垂直律動機、養生沙發和頂級律動舒眠床來伸展筋骨、天天都能在家輕鬆護脊，也致贈精美康乃馨花束給所有到場學習的媽媽學員們，並加碼抽出專利釋壓枕、頂級高蛋白素等多重健康好禮，由內而外舒壓放鬆，倍增美麗自信風采。

身兼講師及作家身分，在YouTube上擁有千萬人見證狂推的脊椎保健達人鄭雲龍老師，年少時曾因意外墜樓而經歷「椎｣心之痛，在歷經二十年自助自療過程，研究出有效脊椎保健之道，經常受邀各地分享脊椎保健之道與健康新知，以豐富的經驗幫助兩岸三地諸多民眾，鄭雲龍老師提到，在授課及演講過程中，經常會接觸到無數深受脊椎、肩頸背疼痛所苦的美魔女學員們，終日忙於家務的媽媽們，容易有全身肌肉緊繃、身心焦慮及失眠的症狀產生，若沒有良好的運動習慣，易對身體產生慢性傷害，是最容易被忽視的隱形健康殺手。他表示，人體的「呼吸｣、「筋膜｣、「睡眠｣及「運動｣是相互關聯的，若能調整好筋膜呼吸、保持足夠的運動量，長久下來就能擁有好品質的睡眠、進而達到健康的身心狀態，建議可以在家每天規律使用bgreen運動家具進行運動及養生保健，輕鬆儲備健康資本 ! 鄭老師特別示範使用bgreen多款不同的垂直律動機、律動養生沙發及律動舒眠床等各式運動家具商品，親自傳授民眾簡單伸展、鬆筋活骨的動作，不論站著、坐著及躺著都能享受深層的舒壓放鬆以及高效的筋骨伸展。

此外，告別小腹婆及肥胖臀困擾！ 鄭老師特別推薦bgreen「AI智慧雙振幅垂直律動機」，首創1mm養生及3mm健身的雙振幅設計，雙效合一全家都可使用，鄭雲龍老師示範開啟3mm高振幅以筋膜呼吸法，從肩膀、臀部到雙腿不同部位的拉展動作來進行核心肌群訓練，享受揮汗燃脂更有感，也能轉換成1mm振幅的養生模式，讓家中長輩無負擔地輕鬆維持好肌力；此外深受銀髮族青睞的明星商品「水平律動養生沙發DL1」，同時結合垂直及水平律動雙功能設計，側身躺著舉手抬腿、幫助身體伸展進行筋膜放鬆 ; 而規律的水平律動則有利於保養心血管及幫助睡眠，可說是家庭最值得投資的居家運動保健神器；鄭老師亦推薦結合水平律動、垂直律動及電動無限角度彎折三大核心功能的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」，可以依照個人需求，開啟不同水平及垂直振幅幅度，以及五段式自由調整符合人體工學、貼合身形的舒適角度，在家就能享受貴婦般的尊榮享受，是最寵愛家中女王的頂級夢幻好床，適逢母親節前夕，bgreen於活動現場也精心準備了康乃馨花束，由老師致贈給現場女性學員們，提醒她們要記得好好愛自己、愛媽媽，唯有健康才是送給自己和母親最珍貴的禮物。

bgreen運動家具董事長陳宇助指出：「bgreen運動家具，擁有近二十年的研發臨床研究實力，結合運動科技專利與運動醫學學理，並獲得多位專業醫學教授與運動醫學專家的推薦肯定，現在更導入AI智慧，讓運動更加精準有效率! 不論站著、坐著、躺著就能輕鬆運動，可說是全齡運動及養生的最佳健康良方! bgreen營運長賴淑怡也表示：「bgreen的垂直律動機全機都是精密鋼構，使用時穩定安全，百分百在台灣研發製造，更擁有全球超過百項專利及安全驗證，品質和售後服務更有保障！」尤其邁入更年期的女性長輩，容易有骨質疏鬆及睡眠障礙的困擾，孝順的子女可趁百貨母親節檔期優惠，添購運動家具來進行日常保健，維持好體力，歡迎帶著家人一起蒞臨台中大遠百Top City 8樓或全台各大百貨公司「bgreen運動家具」專櫃實際體驗各式最新律動商品，亦可洽客服專線0800-895-899。