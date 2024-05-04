廣東中山神灣鎮特大暴雨 四條出逃鱷魚全部抓回

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大陸南方＋新聞網報導，廣東省中山市多鎮4日上午出現大雨到暴雨，局部出現特大暴雨，三鄉、神灣等鎮發生「水浸街」，部分道路積水齊腰，不少車輛浸泡，神灣鎮養殖的鱷魚也渾水摸魚，逃出農場，所幸4條出逃鱷魚，已於傍晚全部被抓回。 有網友傳出位於中山神灣鎮宥南村十二環大翰農場鱷魚場養殖池被高水位沖塌部分圍場消息。中山市神灣鎮農業部門證實，已派出消防人員入場處理。中山市神灣鎮農業部門指出，截至5月4日16時15分左右，逃出養殖池的4條鱷魚，已全部趕回池內。

4日12時38分，中山市氣象台將南朗街道、翠亨新區暴雨預警信號升級為紅色，五桂山街道、板芙鎮、三鄉鎮、神灣鎮、坦洲鎮等五個鎮街的暴雨紅色預警信號仍持續生效。

根據中山市氣象台統計，4日4時-10時30分，坦洲鎮、三鄉鎮、神灣鎮大部分地區降雨量超過150毫米，部分地區超過250毫米。

中山交警統計，截至4日11：30，中山有3個鎮街2條高速共16處道路積水，其中坦洲鎮及三鄉鎮部分路段積水約30釐米，神灣鎮部分路段積水約50釐米。

此外，105國道麻鬥至茅灣路段受強降雨及山洪影響出現水浸，水深最高1米，最低30釐米，長度約10公里，南北雙向交通暫時中斷。

西環高速公路神灣、坦洲路段持續大暴雨，驟時雨量過大，出現邊坡局部排水系統受損，路面局部積水，神灣收費站K42-香海高速K56主線雙向已採取臨時封閉措施。

西部沿海高速上行S32K0＋930、K1＋165、K1＋315上邊坡一級坡面三處排水溝局部沖毀，路基邊溝因衝擊物導致排水不暢，積水影響路肩。經復查，路面裂縫為舊裂縫，目前封補良好無發展。車道臨時封閉進行排水搶險。

據官方「中山發布」消息，中山市交通運輸局已聯合交警支隊、三鄉鎮政府，共出動120人，車輛20輛，調派4台大功率抽水泵待命，趕赴一線開展積水抽排、交通疏導等工作，及時封閉水浸路段，維護交通秩序，確保群眾出行安全。

中山市公共交通運輸集團有限公司發佈消息稱，受暴雨天氣影響，部分道路積水嚴重，影響車輛通行，37條公共汽車路線已臨時停運。