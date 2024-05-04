盛達盛齊捐贈救護車予竹市香山 　副市長感謝守護生命強化醫療量能

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盛達集團及盛齊綠能秉持著「取之社會、用之社會」的理念，捐贈了一輛價值407萬元、配備齊全的救護車予新竹市香山消防分隊。竹市消防局於3日舉辦「救護車捐贈儀式」，由副市長邱臣遠出席代表接受捐贈，並回贈感謝狀及救護車紀念模型，表彰企業熱心公益的善舉。

竹市副市長邱臣遠表示，救護工作是消防同仁最繁重的勤務，有良好的救護車輛及裝備更是對救護人員最好的支持，感謝盛達電業股份有限公司對社會公益的熱心付出，這份大愛精神值得敬佩。今天企業捐贈的救護車配備電動擔架床、AED自動心臟電撃器、十二導程心電圖監護儀及完整的救護醫療器材，每輛金額高達407萬元，新救護車的導入，將可提升救援救護量能，守護市民生命安全，也為救護人員提供更完善及更安全的救護裝備，讓竹市成為安心、安定、安全的幸福城市。

消防局長李世恭表示，一直以來非常感謝各界的愛心，踴躍捐贈各式救災救護車輛及醫療器材，竹市去年緊急救護案件約2萬3千件，送醫人數約1萬8千人，在消防局所有救護同仁、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，緊急救護救活率從100年的18.57%提升至112年46.31%，為全國縣市之冠；完全康復率則從100年0.4%提升至112年11.07%，亦遠高於全國平均康復率6.61%，消防局一定會持續用心守護市民生命財產，保障竹市公共安全。

消防局表示，有了各界的無私貢獻及默默付出，幫助消防局充實救護量能，共同守護市民安全，此次受贈的救護車將可提供市民最佳的緊急救護服務品質，也讓消防同仁執行救護勤務更加便利、安心。

盛達集團表示消防同仁在第一線執行救災救護的勤務，保障民眾的生命財產安全，相當辛勞。本集團秉持著提供更優質的救護資源、加強救護能力以提升救護品質的理念，期望透過捐贈救護車與消防單位共同保障新竹市民的生命財產安全，體現對社會責任的堅定承諾與支持。