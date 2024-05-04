震後助觀光產業紓困 花蓮旅遊補助「拚6月上路」

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因應0403花蓮大地震救災、重建及振興工作，交通部觀光署推出3波旅宿業協助方案，包括受災旅宿業融資信用保證及利息補貼、受災戶短期安置旅宿，以及行政院推動花蓮振興觀光補助方案，協助花蓮觀光振興。自由行及團體旅遊補助時間力拚6月起實施，相關方案的詳細實施時間與方式將另行公布。

觀光署今表示，觀光署與國發會、經濟部中小企業署合作「0403花蓮地震融資保證專案貸款方案」，由花東基金專案提撥20億元，提供200億元貸款總額度，以及利息補貼金額最高50萬元；另啟動「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，提供相關融資信用保證協助方案，協助受災旅宿業者取得資本性融資周轉金貸款，加速業者災後重建並恢復正常營運。

觀光署也媒合花蓮合法旅宿業者，使受災戶能以月租方式短期入住，最長3個月，月租費由政府定額補助旅宿業，受災戶免負擔費用，補助額度以每戶每月入住1間客房為單位，入住雙人房者，每房每月補助旅宿業者3.2萬元，3人含以上入住4人房者，每房每月補助旅宿業者4.4萬元，若受災戶有其他需求得與旅宿業者另行協調約定。

行政院今在花蓮縣府主持0403震災復原重建專案會議，重申在振興花蓮觀光經費部分編列15.84億元投入於花蓮地區為主，包括交通部12.31億元及其他經濟文化農業等各部會的3.53億元。

觀光署表示，交通部振興觀光旅遊編列12.31億元方案有3大部分，包括旅宿業融資信用保證1.2億元；旅遊振興後自由行8.15億元、團體旅遊1.5億元，共編列9.65億元。自由行及團體旅遊補助時間力拚6月起實施，相關方案的詳細實施時間與方式將另行公布。

觀光署提到，交通優惠措施共編列1.46億元，包括台灣好行及觀巴6000萬元，台鐵Taiwan pass1000萬元及觀光專列5100萬元，花蓮包機及行銷推廣宣傳2500萬元。另針對花蓮縣府關切提高花蓮包機補助部分，觀光署已納入1000萬元補助額度內，按不同市場分別提高為30、35及40萬元。

觀光署強調，持續掌握花蓮災後復原進度，全力協助花蓮觀光振興措施，盼透過3波協助方案，帶動花蓮觀光產業復甦，至於東部地區觀光振興所涉及的其他需求，觀光署將於行政院觀光平台會議研商相關作為。